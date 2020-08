Pochi minuti fa a New York si è chiusa ufficialmente la cerimonia dei MTV VMAS 2020, la celebre manifestazione che ogni anno premia i video musicali migliori in circolazione.

La cerimonia, che si è svolta in modo molto diverso dal solito causa Covid-19, ha visto salire sui suoi palchi sparsi per la città molti dei nostri artisti preferiti. Forse più di ogni altra edizione recente, i MTV VMAs 2020 hanno accolto un gruppo di performers di tutto rispetto. Una lista di ospiti così, in effetti, non la vedevamo da diverso tempo.

Tutti i performers degli MTV VMAS 2020: ecco i video delle performance

Clicca qui per scoprire la lista completa dei vincitori!

L’esibizione più attesa era senza ombra di dubbio quella di Ariana Grande e Lady Gaga. Le due artiste hanno avuto occasione qui, per la prima volta, di presentare lo scatenato singolo Rain on me. Il pezzo è il secondo singolo estratto da Chromatica, il sesto disco di Stefani Germanotta. Il video della loro esibizione lo potete recuperare cliccando qui.Passiamo ora ad un’altra attesissima anteprima. Stiamo parlando del debutto dal vivo di Dynamite, il più recente singolo dei BTS. La band k-pop più amata e seguita al mondo ci ha regalato un’esibizione assolutamente incredibile che potete recuperare cliccando qui.

Un’altra delle anteprime assolute di questi MTV VMAS 2020 è stata quella di Midnight City di Miley Cyrus. Il suo nuovo singolo Miley l’ha voluto cantare proprio su questo prestigioso palco. Cliccando qui potete rivedere la sua esibizione dal vivo.

Ma i VMAs 2020 hanno visto salire sul palco anche molti, moltissimi altri artisti. Fra i nostri preferiti ricordiamo i CNCO: il quintetto latino ci ha cantato per l’occasione il nuovo singolo, Beso.

Qui sotto potete rivedere l’esibizione dei ragazzi ai Video Music Awards 2020!

I MTV VMAs 2020 ci hanno in ogni caso regalato molte, moltissime altre emozioni! Qui sotto trovate i video delle esibizioni di The Weeknd, Doja Cat, Lewis Capaldi, Maluma, Black Eyed Peas e Chloe&Halle!

Maluma

The Weeknd

🎶 I said, OOOOH, I’m blinded by the lights 🎶 Now THAT is how you open a show,!!👏 @theweeknd #VMAs pic.twitter.com/WbUBsz0Yrk — MTV (@MTV) August 31, 2020

DaBaby

CHARLOTTE STAND UP 💜@DaBabyDaBaby just took over the 2020 #VMAs with BANGER. AFTER. BANGER. 📈📈📈 pic.twitter.com/NfRnOLYB5K — Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020

Tate Mc Rae

SHE👏 DID👏 THAT👏@tatemcrae just delivered a POWERFUL performance of ‘You Broke Me First’ at the #VMA Pre-Show and I HAVE GOOSEBUMPS 😩😭💔 pic.twitter.com/7OmT0hQbWJ — Video Music Awards (@vmas) August 30, 2020

Chloe & Halle

Lewis Capaldi

Doja Cat

Machine Gun Kelly

Jack Harlow

CNCO