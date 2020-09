Taylor Swift: la reazione al premio Best Direction agli MTV VMA

Taylor Swift ha portato a casa il suo undicesimo MTV Video Music Award. Durante lo show di domenica 30 agosto, ha accettato virtualmente il VMA per la migliore regia di The Man. Si tratta del primo video musicale da lei diretto.

“Questo è il primo video che io abbia mai diretto da sola e ne sono davvero grata. Volevo dedicare un momento per dire grazie al team che ha creduto in me come regista per la prima volta”, ha dichiarato Taylor.

taylor swift che vince nella categoria “best direction” con il video di the man aka il suo primissimo video ad essere stato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE diretto da lei è ciò di cui parlerò per il resto della mia vita#VMAs pic.twitter.com/UldpmhGb7J — love, giada 🪐✨ 𝑓𝑜𝑙𝑘𝑙𝑜𝑟𝑒 (@intaysarms) August 31, 2020

La cantante di Folklore ha quindi ringraziato tutti coloro che l’hanno onorata votando e credendo in lei.

Mi è stato detto che questo è un premio votato dal settore. Quindi voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per questo video. Voglio anche ringraziare i fan perché siete l’unica ragione per cui l’industria si preoccupa di tutto ciò che faccio. Tutto quello che avete fatto con Folklore quest’estate, sono così sbalordita e presa alla sprovvista dalla vostra generosità nei miei confronti. Quindi grazie per tutto. Spero di vedervi presto.

La vittoria da parte di Taylor Swift arriva quasi un anno dopo la disputa con il manager Scooter Braun. A novembre, la cantautrice ha affermato che Braun e il CEO di Big Machine, Scott Borchetta, detenevano i diritti sulla sua musica e non le era permesso di eseguirli. Braun ha però negato questi vincoli.