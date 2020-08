MTV VMAS 2020: il video dell’esibizione dei BTS con Dynamite!

I BTS hanno presentato in occasione degli MTV VMAs 2020, per la prima volta in assoluto dal vivo, il loro nuovo singolo Dynamite!

La band k-pop più seguita e amata al mondo ha scelto proprio il palco degli MTV VMAs 2020 per un’anteprima mondiale davvero esplosiva. Anche a causa dell’emergenza Covid-19 dilagante, infatti, i ragazzi non avevano ancora avuto modo di cantare il pezzo dal vivo.

Proprio in occasione dei MTV VMAS 2020, i BTS hanno interpretato il pezzo per la prima volta, lasciandoci ovviamente senza parole! Neanche a dirlo, l’esibizione dei BTS è stata un’esplosione di energia che ci ha fatto venire la pelle d’oca!

Qui sotto trovate il video dell’esibizone dei BTS agli MTV VMAs 2020 con Dynamite!

I BTS sono stati soltanto uno dei moltissimi artisti ad essersi esibiti ai VMAs 2020. Quest’anno in particolare la manifestazione è stata talmente ricca di ospiti da farci girare la testa.

Oltre ai Bangtan, infatti, abbiamo assistito alle esibizioni di The Weeknd, di Miley Cyrus, di CNCO, di Doja Cat e, dulcis in fundo, di Ariana Grande e Lady Gaga. Queste ultime due artiste hanno scelto il palco dei MTV VMAs 2020 per presentare dal vivo il loro nuovo singolo Rain on me. La canzone, secondo estratto da Chromatica, è stata una di quelle che ha ricevuto il maggior numero di nomination, fra cui quella per Video of the year.

Dopo aver presentato Dynamite agli MTV VMAs 2020, vi ricordiamo, i BTS si preparano all’uscita del loro nuovo attesissimo disco. L’album, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, uscirà in tutto il mondo entro la fine del 2020. Non vediamo davvero l’ora di poter ascoltare il seguito del fortunatissimo Map of the soul: 7!