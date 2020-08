La cerimonia degli MTV VMAs 2020, tenutasi lo scorso 30 agosto a New York, non avrebbe potuto iniziare nel modo più commovente. Lo show, iniziato puntuale alle 2 di notte (fuso italiano) si è infatti aperto con un omaggio a Chadwick Boseman.

Come di certo saprete, poche ore fa l’attore di Black Panther si è spento dopo aver lottato per 4 anni contro un cancro al colon. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chadwick Boseman non aveva infatti parlato a nessuno della sua malattia, continuando a lavorare come se nulla fosse.

La cerimonia degli MTV VMAs 2020, dunque, non poteva che essere dedicata al compianto attore, al suo talento e alla sua incredibile forza d’animo.

Qui sotto trovate il video dell’omaggio di Keke Palmer degli MTV VMAs 2020 a Chadwick Boseman!

The world needs more superheroes, and we all deserve to see ourselves in them. Chadwick Boseman helped make that happen. Rest in power. pic.twitter.com/d05kkkQR6b — MTV (@MTV) August 31, 2020

Keke Palmer honors Chadwick Boseman at the #VMAs “We dedicate tonight’s show to the man whose spirit touched so many. He is a true hero, not just on screen but in everything he did. His impact lives forever.” pic.twitter.com/Gs3IZYXa2c — Alyssa Bailey (@alyssabailey) August 31, 2020

La cerimonia degli MTV VMAs 2020, a proposito di comunità afroamericana, è stata una grande occasione anche per parlare del movimento Black Lives Matter. The Weeknd, per esempio, ha deciso di dedicare il premio per Best R&B (Blinding lights) a Breonna Taylor e Jacob Blake.

“Justice for Jacob Blake. Justice for Breonna Taylor.”@theweeknd shares an important message while receiving his first #VMAs of the night pic.twitter.com/OEUdd1MMya — Complex Music (@ComplexMusic) August 31, 2020

Fra i premi assegnati durante la serata, inoltre, anche quello per Best video for good, vinto da H.E.R. e dalla clip di I can’t breath.