Kamala Harris ha scritto una nuova importante pagina della storia americana. E questo non solo perché è la prima donna nella storia degli Stati Uniti ad essere stata eletta vicepresidente. Ma anche perché a poche ore dalla conferma della vittoria di Joe Biden alle Elezioni USA 2020 ha tenuto un discorso magistrale. Ma perché il discorso di Kamala Harris alla luce di questi risultati elettorali è stato così importante?

Kamala Harris e il suo discorso perfetto: ecco il video

Dopo 4 anni di presidenza Trump, che abbiamo imparato a conoscere molto bene, Kamala Harris ha portato un messaggio di speranza, e di unione. Parole che non sono tese ad allontanare ma a creare anzi una comunità. Una comunità inclusiva, aperta alle differenze, culturali, sessuali, religiose.

A questo proposito è interessante l’apertura ufficiale via social della Harris. Su Twitter, la politica ha voluto rendere omaggio alla comunità trans ed LGBT utilizzando la dicitura she/her. Ma non è ovviamente finita qui.

i think just the fact Kamala Harris put “she/her” in her bio says a lot about her 🥺❤ im so happy for all my american oomfs ❤❤❤ pic.twitter.com/cEgfH0Cmse — rasmus (@rasmuspurr) November 8, 2020

La presidenza di Donald Trump si è caratterizzata per un sessismo malcelato e per il costante abuso di termini xenofobi e misogini. Ma da questo momento in poi si cambia, una volta per tutte.

L’estratto più importante del suo discorso Kamala Harris l’ha voluto condividere sui social, ed è già di per sé una dichiarazione di intenti fondamentale. Potrà anche essere la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, ma (e questa è una certezza) non sarà l’unica. Come da lei specificato, d’ora in poi, tutte le giovani ragazze vedranno nell’America il paese delle opportunità. E scusate se è poco!

Qui sotto trovate il video del discorso di Kamala Harris post Elezioni USA 2020.