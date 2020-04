Miley Cyrus e la reunion con le ex act Disney durante la quarantena

Durante la quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, Miley Cyrus si è reinventata creando un proprio format su Instagram. Bright Minded è il nome del suo talk show live dove la cantante ha invitato tantissime celebrità tra cui molte delle sue ex colleghe di Disney Channel.

Un vero e proprio tuffo nel passato e delle reunion inaspettate che Miley è riuscita a portare nel piccolo schermo del nostro smartphone.

Ecco tutte le reunion di Miley Cyrus con le ex act Disney

Ad aprire i battenti è stata DEMI LOVATO con la quale la cantante di Mother’s Daughter è amica da tantissimi anni. Le due hanno ammesso di avere parecchi alti e bassi nella loro amicizia ma sanno esserci sempre nei momenti importanti. Ecco perché l’ex Hannah Montana l’ha scelta tra le prime celebrità con cui fare quattro chiacchiere. Le due hanno parlato della loro amicizia, dei problemi di dipendenza di Demi e anche di come stanno affrontando il social distancing (QUI per leggere l’articolo).

Poi è stato il turno di EMILY OSMENT che ricorderete per aver recitato al fianco di Miley in Hannah Montana. Anche loro non si vedevano da un bel po’ di tempo e per i fan è stato un bel momento rivedere le due attrici insieme anche se a distanza. Un bel revival per tutti i fan della serie targata Disney Channel.

La reunion della vita! Miley Cyrus ed Emily Osment fanno un tuffo nel passato con le immagini di Hannah Montana! pic.twitter.com/aeuBUQoJBs — GingerGeneration.it (@TwitGinger) March 23, 2020

Una grande fonte di ispirazione per Miley negli anni è stata HILARY DUFF La cantante ha confessato di essersi approcciata al mondo delle arti perché voleva essere proprio come l’ex Lizzie McGuire e anche la stessa Hil si è detta entusiasta della cantante sia come persona che come artista a 360° (QUI per leggere l’articolo).

Quella volta in cui Hannah Montana e Lizzie McGuire fecero una live chat su Instagram! #DisneyPlus State guardando Miley Cyrus e Hilary Duff? pic.twitter.com/lb6KaXxSfp — GingerGeneration.it (@TwitGinger) March 25, 2020

Dulcis in fundo e quasi inaspettatamente, la cantante di Wrecking Ball ha chiamato adunata SELENA GOMEZ. L’attrice e cantante era stata richiesta a gran voce dai fan e Miley ha deciso di accontentarli. Una live seguita da oltre 187K spettatori, la più vista da quando è iniziato questo format, e che ci ha dato argomenti molto interessanti soprattutto su come affrontare i problemi mentali durante una situazione così difficile. Selena ha anche confessato, per la prima volta, di soffrire di disturbo bipolare (QUI per le dichiarazioni di Sel)

Miley Cyrus e Selena Gomez in diretta su Instagram insieme!

