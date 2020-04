Selena Gomez confessa di soffrire di disturbo bipolare. VIDEO!

Durante la sua intervista per il programma Instagram di Miley Cyrus, Selena Gomez ha confessato di soffrire di disturbo bipolare. La cantante di Rare è stata per anni spesso in centri di riabilitazione per combattere l’ansia e la depressione di cui soffre.

Quando Miley le ha chiesto come vive i suoi problemi mentali e che consigli darebbe a qualcuno che soffre di qualche disturbo, ecco cosa ha risposto l’ex stellina Disney.

Le parole di Selena Gomez sulla sua salute mentale

Di recente ho avuto modo di parlare con alcuni ragazzi in alcuni ospedali per la cura dei problemi mentali. Questo è qualcosa con cui ho dovuto combattere per tutta la mia vita ed è sempre stato un po’ confuso e con loro ho parlato di quello che mi è successo. Dopo anni in cui ho attraversato cose diverse ho realizzato di essere bipolare. Quando ho avuto maggiori informazioni su quello che stava accadendo non ho avuto più paura. Le persone si spaventano perché non capiscono. L’ho visto, anche nella mia stessa famiglia non è qualcosa di cui è facile parlare. E lo vedo con i ragazzi più giovani che non è una cosa facile. Più una persona impara sui suoi problemi meno ne avrà paura e funziona davvero. E questo mi ha veramente aiutato ed è il consiglio che mi sento di dare.

Per Selena Gomez questa è stata la prima volta che ha confessato una cosa simile. Ha sempre parlato dei suoi problemi di salute in parte causati anche dal Lupus, ma mai aveva parlato così apertamente dei suoi disturbi.