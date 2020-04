Miley Cyrus e Selena Gomez parlano della loro amicizia. VIDEO!

Miley Cyrus ha intervistato Selena Gomez durante il suo programma su instagram live, Bright Minded. L’ex Hannah Montana ha confessato di non aver visto la sua collega da tantissimo tempo ma questo era un buon momento per riunirsi anche grazie alla richiesta dei fan che volevano le due Disney act insieme in questo momento.

Miley e Sel hanno parlato di tutto, da come stanno vivendo questa quarantena e di quanto sia importante stare a casa soprattutto per il bene delle persone più deboli.

Ecco l’intervista tra Miley Cyrus e Selena Gomez

Cosa ha dichiarato Sel:

Sono così felice di essere in questo show, hai invitato un sacco di persone fighe. Connettersi con le persone è stupendo. Io sono una tua fan lo sai, penso che tu sia una cantante meravigliosa. Sono felice di avere questa opportunità di parlare con te di quello che sta succedendo.

Cosa ha dichiarato Miley

Anche io sono davvero molto contenta e ne abbiamo parlato via DM su IG. Quando ti ho scritto mi hai inviato l’emoji di una farfalla e questo per me è stato abbastanza. Connettersi con le persone e far sapere loro che ci sei va benissimo ed è stato abbastanza.

Bright Minded su IG

Selena non è l’unica ex act con cui Miley si è confrontata durante questo suo show online. Prima di lei era toccato anche a Demi Lovato, con cui sono amiche da tantissimi anni e poi anche con Hilary Duff. Quest’ultima è stata per Miley anche una grande ispirazione fin da bambina ed è grazie a lei che la Cyrus ha deciso di approcciarsi al mondo della recitazione.

La cantante ha però deciso di prendersi una pausa di circa una settimana per schiarirsi le idee e prendersi un po’ di tempo per stessa ma siamo sicuri tornerà più carica che mai con nuovi ospiti.