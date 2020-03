Demi Lovato: il significato e tutti i riferimenti nel video di I Love Me

Una canzone allegra e ottimista ma con un significato importante. Così Demi Lovato torna sulle scene con la sua I Love Me, secondo singolo dopo il brano Anyone.

Sono tantissimi i riferimenti alla vita della cantante in questo video, un saluto al suo passato nelle diverse forme (e forse anche qualche frecciatina).

Tutti i riferimenti nel video di Demi Lovato

Procediamo con ordine. Nella prima scena Demi combatte fisicamente con la se del passato e riesce a sconfiggere i suoi demoni perché è più forte. Da quel momento comincia a ripercorrere tutta la sua vita e il suo passato. Lei insieme alla madre mentre va ai casting, la scena di camp rock insieme ai Jonas, il periodo dell’album Confident. Ancora i Jonas Brothers che si incrociano mentre lei sorride (qui vi raccontiamo tutti i riferimenti alla band nel video).

Verso la fine c’è una scena molto toccante di lei in barella, in riferimento alla sua overdose. Le tocca la mano mentre dice addio a quello che è stato. C’è spazio anche per un ex amore quando Demi mostra due novelli sposi che richiamano Wilmer Valderrama, suo ragazzo per 6 anni, e la sua futura moglie. Spazio anche agli haters, che nel video assumono le sembianze dei passanti per strada che vogliono attaccarla. C’è anche un riferimento positivo, la ragazza è aperta anche alla possibilità di costruirsi una famiglia anche se la priorità al momento è sé stessa. Amare sé stessi è la cosa più importante-

Insomma, un modo per lasciarsi il passato alle spalle, mentre alla fine del video inquadra i suoi veri amici, quelli che ci sono sempre stati e non l’hanno mai abbandonata.

