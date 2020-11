Miley Cyrus: audio, testo e traduzione di Golden G String

Miley Cyrus ha rilasciato il suo atteso album Plastic Hearts. Dodici tracce e tre bonus track per un totale di 15 canzoni per la nuova fatica della cantante di Midnight Sky.

Ho iniziato questo album due anni fa pensando di aver capito tutto. Non solo con queste canzoni ma anche con la mia vita. Quando pensavo che fosse tutto finito è stato tutto cancellato. Anche la rilevanza di molte canzoni. Perché TUTTO è cambiato. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo album, Plastic Hearts.

Con queste parole l’ex stellina Disney ha voluto introdurre al mondo il suo nuovo lavoro che adesso possiamo finalmente ascoltare!





Testo di Miley Cyrus

I woke up in Montecito

I was thinkin’ about my life

And the questions made more questions

Starin’ out into the night

Yes, I’ve worn the golden g-string

Put my hand into hellfire

I did it all to make you love me and to feel alive

[Chorus] Oh, that’s just the world that we’re livin’ inThe old boys hold all the cards and they ain’t playin’ ginYou dare to call me crazy, have you looked around this place?I should walk awayOh, I should walk awayBut I think I’ll stay [Verse 2] There are layers to this bodyPrimal sex and primal shameThey told me I should cover itSo I went the other wayI was tryin’ to own my powerStill I’m tryin’ to work it outAnd at least it gives the paper somethin’ they can write about

And oh, that’s just the world that we’re livin’ in

The old boys hold all the cards and they ain’t playin’ gin

And you dare to call me crazy, have you looked around this place?

I should walk away

Oh, I should walk away

But I think I’ll stay

Traduzione di Miley Cyrus

[Bridge] So the mad man’s in the big chairAnd his heart’s an iron vaultHe says “If you can’t make ends meet, honey, it must be your fault”We all focus on the winnersAnd get blinded by their shineMaybe caring for each other’s just too 1969 [Chorus] But oh, that’s just the world that we’re livin’ inThe old boys hold all the cards and they ain’t playin’ ginAnd you dare to call me crazy, have you looked around this place?I should walk awayOh, I should walk awayBut I think I’ll stay [Outro] And I think I’ll stay, yeahI have too much loseSo I think I’ll stayI can’t walk away

Mi sono svegliato a Montecito

Stavo pensando alla mia vita

E le domande hanno fatto più domande

Starin ‘out into the night

Sì, ho indossato il perizoma dorato

Metti la mia mano nel fuoco dell’inferno

Ho fatto tutto per farmi amare da te e per farmi sentire vivo

Oh, questo è solo il mondo in cui viviamo

I vecchi hanno tutte le carte in mano e non giocano a gin

Hai il coraggio di chiamarmi pazzo, ti sei guardato intorno in questo posto?

Dovrei andarmene

Oh, dovrei andarmene

Ma penso che resterò

Ci sono strati in questo corpo

Sesso primordiale e vergogna primordiale

Mi hanno detto che avrei dovuto coprirlo

Quindi sono andato dall’altra parte

Stavo cercando di possedere il mio potere

Sto ancora cercando di risolverlo

E almeno dà al giornale qualcosa di cui possono scrivere

E oh, questo è solo il mondo in cui viviamo

I vecchi hanno tutte le carte in mano e non giocano a gin

E hai il coraggio di chiamarmi pazzo, ti sei guardato intorno in questo posto?

Dovrei andarmene

Oh, dovrei andarmene

Ma penso che resterò

Quindi il pazzo è sulla sedia grande

E il suo cuore è una volta di ferro

Dice “Se non riesci a sbarcare il lunario, tesoro, deve essere colpa tua”

Ci concentriamo tutti sui vincitori

E lasciati accecare dal loro splendore

Forse prendersi cura l’uno dell’altro è troppo 1969

Ma oh, questo è solo il mondo in cui viviamo

I vecchi hanno tutte le carte in mano e non giocano a gin

E hai il coraggio di chiamarmi pazzo, ti sei guardato intorno in questo posto?

Dovrei andarmene

Oh, dovrei andarmene

Ma penso che resterò

E penso che resterò, sì

Ho troppe perdite

Quindi penso che resterò

Non posso andarmene