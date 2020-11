Miley Cyrus: audio, testo e traduzione di Bad Karma feat Joan Jett

Miley Cyrus ha rilasciato il suo atteso album Plastic Hearts. Dodici tracce e tre bonus track per un totale di 15 canzoni per la nuova fatica della cantante di Midnight Sky.

Ho iniziato questo album due anni fa pensando di aver capito tutto. Non solo con queste canzoni ma anche con la mia vita. Quando pensavo che fosse tutto finito è stato tutto cancellato. Anche la rilevanza di molte canzoni. Perché TUTTO è cambiato. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo album, Plastic Hearts.

Con queste parole l’ex stellina Disney ha voluto introdurre al mondo il suo nuovo lavoro che adesso possiamo finalmente ascoltare!





Testo di Miley Cyrus

Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

Traduzione di Miley Cyrus

[Verse 1] You may think I’m ghostin’, but the truth is I’m a liar(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)I sell you what I tell you, but you ain’t a fucking buyer(Uh, uh, uh, uh, uh, uh, hm, yeah)You thinkin’ that I’m sleepin’ when I’m creepin’ in the night(Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh)They say it’s bad karma when you live a double life(Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh) [Chorus] They say it’s bad karma bein’ such a heart breakerI’ve always picked a giver ’cause I’ve always been the takerI’d rather just do it, then I’ll think about it later, uh-huhKiss me, bad karma, uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh) [Verse 2] The itsy bitsy spider went and spun a web of lies(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)I don’t play the nicest but it ain’t a fucking crime(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)I never learn my lesson so I always do it twice(Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh)They say it’s bad karma when you live a double life(Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh)[Chorus] Oh, they say it’s bad karma bein’ such a heart breakerI’ve always picked a giver ’cause I’ve always been the takerI’d rather just do it, then I’ll think about it later, uh-huhKiss me, bad karma, uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh) [Bridge] I don’t give a fuck, I don’t believe in luckThat’s why I do what I wanna do, yeah (Yeah, I do)Oh, I don’t give a fuck, I don’t believe in luckI do what I wanna do, oh, hey (I wanna do) [Chorus] They say it’s bad karma, being such a heart breakerI’ve always picked a giver ’cause I’ve always been the takerI’d rather just do it, then I’ll think about it later, uh-huhKiss me bad karma, uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)Uh [Outro] You got a mean drummer faceJust like, “Argh”

Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

Uh (Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

Puoi pensare che faccio ghosting ma la verità è che sono una bugiarda

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

ti vendo quello che dico ma non sono un compratore

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

pensi che stia dormendo quando invece mi aggiro nella notte

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

dicono che hai un brutto karma quando vivi una doppia vita

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

dicono che il cattivo karma è uno spezzacuori

prendo sempre una persona che dà perché io sono quella che prende

preferisco farlo, poi ci penserò dopo

baciami cattivo karma

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

itsy bitsy spider e un pugno di bugie del web

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

non gioco a far la più carina ma non è un fottuto crimine

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

non imparo mai la lezione quindi lo rifaccio due volte

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

dicono che è il cattivo karma quando vivi una doppia vita

ho copiato gingergeneration

dicono che il cattivo karma è uno spezzacuori

prendo sempre una persona che dà perché io sono quella che prende

preferisco farlo, poi ci penserò dopo

baciami cattivo karma

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)

non me ne frega un cazzo, non credo nella fortuna

per questo faccio quello che voglio fare

non me ne frega un cazzo, non credo nella fortuna

per questo faccio quello che voglio fare

dicono che il cattivo karma è uno spezzacuori

prendo sempre una persona che dà perché io sono quella che prende

preferisco farlo, poi ci penserò dopo

baciami cattivo karma

(Uh, uh, uh, uh, uh, uh)