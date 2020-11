Miley Cyrus: audio, testo e traduzione di Gimme What I Want

Miley Cyrus ha rilasciato il suo atteso album Plastic Hearts. Dodici tracce e tre bonus track per un totale di 15 canzoni per la nuova fatica della cantante di Midnight Sky.

Ho iniziato questo album due anni fa pensando di aver capito tutto. Non solo con queste canzoni ma anche con la mia vita. Quando pensavo che fosse tutto finito è stato tutto cancellato. Anche la rilevanza di molte canzoni. Perché TUTTO è cambiato. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo album, Plastic Hearts.

Con queste parole l’ex stellina Disney ha voluto introdurre al mondo il suo nuovo lavoro che adesso possiamo finalmente ascoltare!





Testo di Miley Cyrus

Traduzione di Miley Cyrus

[Pre-Chorus] Tonight you came here‘Cause you know what I needAnd no one likes to be alone [Chorus] I don’t need a future, I don’t need your pastI just need a loverSo give me what I want, or I’ll give it to my—Self-inflicted tortureYou don’t have to ask, I just need a loverSo give me what I want, or I’ll give it to myself [Verse 2] I can tell that you’re new to thisSlow it down, but you can’t resistFeed your fantasyGive yourself to me [Pre-Chorus] Tonight, you came here‘Cause you know what I needAnd no one likes to be alone [Chorus] I don’t need a future, I don’t need your pastI just need a loverSo give me what I want, or I’ll give it to my—Self-inflicted tortureYou don’t have to ask, I just need a loverSo give me what I want, or I’ll give it to myself [Bridge] Give it to me, babe (Give it to me, babe)Give it to me, babe (Give it to me, babe)Give it to me and nobody else, babeGive it to me, babe (Give it to me, babe)Give it to me, babe (Give it to me, babe)Give it to me and nobody else, babe [Outro] Give me what I want (Want, want, want)Give me what I want, or I’ll give it to myself

Mezzanotte e la luna è fuori

stai attento, potresti farti del male

il piacere porta al dolore

per me sono entrambi la stessa cosa

il sudore cade sul pavimento

segni di morsi come animali

potresti essere pazzo

ma magari siamo uguali

stanotte sei venuto qui

perché sapevi di cosa avevo bisogno

e a nessuno piace stare solo

non ho bisogno del futuro, non ho bisogno del tuo passato

ho solo bisogno di un amante

quindi dammi quello che voglio, o lo darò al mio

torture auto inflitte

non devi chiedere, ho solo bisogno di un amante

quindi dammi quello che voglio, o lo darò a me stessa

posso dire che sei nuovo a queste cose

ci vai piano ma non puoi resistere

alimenta la tua fantasia

dai te stesso a me

stanotte sei venuto qui

perché sapevi di cosa avevo bisogno

e a nessuno piace stare solo

non ho bisogno del futuro, non ho bisogno del tuo passato

ho solo bisogno di un amante

quindi dammi quello che voglio, o lo darò al mio

torture auto inflitte

non devi chiedere, ho solo bisogno di un amante

quindi dammi quello che voglio, o lo darò a me stessa

dammelo, baby

dammelo, baby

dammelo, baby

dammelo, baby

dammelo, baby

dammi quello di cui ho bisogno

dammi quello di cui ho bisogno