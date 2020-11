Miley Cyrus: audio, testo e traduzione di Angels Like You

Miley Cyrus ha rilasciato il suo atteso album Plastic Hearts. Dodici tracce e tre bonus track per un totale di 15 canzoni per la nuova fatica della cantante di Midnight Sky.

Ho iniziato questo album due anni fa pensando di aver capito tutto. Non solo con queste canzoni ma anche con la mia vita. Quando pensavo che fosse tutto finito è stato tutto cancellato. Anche la rilevanza di molte canzoni. Perché TUTTO è cambiato. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo album, Plastic Hearts.

Con queste parole l’ex stellina Disney ha voluto introdurre al mondo il suo nuovo lavoro che adesso possiamo finalmente ascoltare!





Testo Miley Cyrus

Traduzione Miley Cyrus

[Verse 1] Flowers in hand, waiting for meEvery word in poetryWon’t call me by name, only ”baby”The more that you give, the less that I needEveryone says I look happyWhen it feels right [Chorus] I know that you’re wrong for meGonna wish we never met on the day I leaveI brought you down to your knees‘Cause they say that misery loves companyIt’s not your fault I ruin everythingAnd it’s not your fault I can’t be what you needBaby, angels like you can’t fly down hell with me [Post-Chorus 1] I’m everything they said I would beLa, la, laI’m everything they said I would be [Verse 2] I’ll put you down slow, love you goodbyeBefore you let go just one more timeTake off your clothes, pretend that it’s fineA little more hurt won’t kill you tonightMy mama says you don’t look happyClose your eyes [Chorus] I know that you’re wrong for meGonna wish we never met on the day I leaveI brought you down to your knees‘Cause they say that misery loves companyIt’s not your fault I ruin everythingAnd it’s not your fault I can’t be what you needBaby, angels like you can’t fly down hell with me [Post-Chorus 2] I’m everything they said I would beLa, la, la, laLa, la, la, laLa, la, laOh, ah, ahAh, ohAh, oh [Chorus] I know that you’re wrong for meGonna wish we never met on the day I leaveI brought you down to your knees‘Cause they say that misery loves companyIt’s not your fault I ruin everything (Everything)And it’s not your fault I can’t be what you needBaby, angels like you can’t fly down hell with me, oh [Outro] Angels like you can’t fly down hell with me

fiori in mano che aspettano me

ogni parola nella poesia

non mi chiami per nome, soltanto piccola

più tu dai, meno io ho bisogno

tutti dicono che sembro felice

quando sembra andare bene

so che sei sbagliato per me

vorremmo non esserci mai incontrati il giorno che sarà finita

ti ho messo in ginocchio davanti a me

perché dicono che l’infelicità ama la compagnia

non è colpa tua se ho rovinato tutto

e non è colpa tua se non posso essere quello di cui hai bisogno

baby, gli angeli come te non possono volare basso verso l’inferno

sono tutto quello che gli altri dicevano sarei stata

la la la

sono tutto quello che gli altri dicevano sarei stata

ti ho messo giù lentamente, ti ho amato fino all’addio

prima che lasci andare ancora una volta

togliti i vestiti fai finta che vada tutto bene

ancora un po’ di dolore non ti ucciderà stanotte

mia madre dice che non sembri felice

chiudi gli occhi

so che sei sbagliato per me

vorremmo non esserci mai incontrati il giorno che sarà finita

ti ho messo in ginocchio davanti a me

perché dicono che l’infelicità ama la compagnia

non è colpa tua se ho rovinato tutto

e non è colpa tua se non posso essere quello di cui hai bisogno

baby, gli angeli come te non possono volare basso verso l’inferno

sono tutto quello che gli altri dicevano sarei stata

la la la

sono tutto quello che gli altri dicevano sarei stata

so che sei sbagliato per me

vorremmo non esserci mai incontrati il giorno che sarà finita

ti ho messo in ginocchio davanti a me

perché dicono che l’infelicità ama la compagnia

non è colpa tua se ho rovinato tutto

e non è colpa tua se non posso essere quello di cui hai bisogno

baby, gli angeli come te non possono volare basso verso l’inferno