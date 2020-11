Miley Cyrus: audio, testo e traduzione di Plastic Hearts

Miley Cyrus ha rilasciato il suo atteso album Plastic Hearts. Dodici tracce e tre bonus track per un totale di 15 canzoni per la nuova fatica della cantante di Midnight Sky.

Ho iniziato questo album due anni fa pensando di aver capito tutto. Non solo con queste canzoni ma anche con la mia vita. Quando pensavo che fosse tutto finito è stato tutto cancellato. Anche la rilevanza di molte canzoni. Perché TUTTO è cambiato. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo album, Plastic Hearts.

Con queste parole l’ex stellina Disney ha voluto introdurre al mondo il suo nuovo lavoro che adesso possiamo finalmente ascoltare!





Testo di Miley Cyrus

Ah!

Hello

The sun, it breaks the shady people

A crowded room where nobody goes

You can be whoever you wanna be here

And oh, I’ve been livin’ at the chateau

Shouldn’t drive, but I should really go home

I don’t even know ’em, but they won’t leave here

Frightened by my own reflection

Desperate for a new connection

Hold you in, but don’t you get too close

Love you now, but not tomorrow

Wrong to steal, but not to borrow

Pull you in, but don’t you get too close

I’ve been California dreamin’

Plastic hearts are bleedin’

Keep me up all night (Keep me up)

Keep me up all night (All night)

Lost in black hole conversations

Sunrise suffocation

Keep me up all night (Keep me up)

Keep me up all night

I just wanna feel (Feel)

I just wanna feel somethin’ (Feel somethin’ now)

But I keep feeling nothin’ all night long

All night long

All night long

All night long

Hello (Hello)

I’ll tell you all the people I know (I know)

Sell you somethin’ that you already own (You own)

I can be whoever you want me to be

Love me now, but not tomorrow

Fill me up, but leave me hollow

Pull me in, but don’t you get too close (Oh)

I’ve been California dreamin’

Plastic hearts are bleedin’

Keep me up all night (Keep me up)

Keep me up all night (All night)

Lost in black hole conversations

Sunrise suffocation

Keep me up all night (Keep me up)

Keep me up all night

I just wanna feel (Feel)

I just wanna feel somethin’ (Feel somethin’ now)

But I keep feeling nothin’ all night long

All night long

All night long

All night long

All night long

All night long

I’ve been California dreamin’ (Dreamin’)

Plastic hearts are bleedin’

Keep me up all night (Yeah)

Keep me up all night (All night)

Lost in black hole conversations

Sunrise suffocation

Keep me up all night (Oh yeah)

Keep me up all night

I just wanna feel (Feel)

I just wanna feel somethin’ (Feel somethin’ now)

But I keep feeling nothin’ all night long

Traduzione di Miley Cyrus

Ah!

Ciao

il sole, rompe le persone buie

una stanza affollata dove nessuno va

puoi essere chiunque tu voglia qui

eh oh, sto vivendo allo chateau

non dovrei guidare, ma dovrei davvero andare a casa

non li conosco neanche, ma loro non lasceranno qui

terrorizzata dal mio stesso riflesso

disperata per una nuova connessione

ti trattengo ma non venire troppo vicino

ti amo adesso, ma non domani

è sbagliato rubare, ma non prendere in prestito

ti stringo, ma non venire troppo vicino

sono stata il sogno Californiano

I cuori di plastica stanno sanguinando

tienimi sveglia tutta la notte

tienimi sveglia tutta la notte

persa in una conversazione che è un buco nero

soffocata dall’alba

tienimi sveglia tutta la notte

tienimi sveglia tutta la notte

voglio solo sentire (sentire)

voglio solo sentire qualcosa (sentire qualcosa adesso)

ma continuo a non sentire nulla tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

ciao (ciao)

lo dirò a tutte le persone che conosco

ti venderò qualcosa che tu hai già

posso essere chiunque tu voglia

amami stanotte, ma non domani

riempimi, ma mi lasci vuota

trascinami, ma non venire troppo vicino

sono stata il sogno Californiano

I cuori di plastica stanno sanguinando

tienimi sveglia tutta la notte

tienimi sveglia tutta la notte

persa in una conversazione che è un buco nero

soffocata dall’alba

tienimi sveglia tutta la notte

tienimi sveglia tutta la notte

voglio solo sentire (sentire)

voglio solo sentire qualcosa (sentire qualcosa adesso)

ma continuo a non sentire nulla tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

sono stata il sogno Californiano

I cuori di plastica stanno sanguinando

tienimi sveglia tutta la notte

tienimi sveglia tutta la notte

persa in una conversazione che è un buco nero

soffocata dall’alba

tienimi sveglia tutta la notte

tienimi sveglia tutta la notte

voglio solo sentire (sentire)

voglio solo sentire qualcosa (sentire qualcosa adesso)

ma continuo a non sentire nulla tutta la notte