Michele Bravi: il video completo dell’intervista a Verissimo

È passato un anno e mezzo dal terribile incidente che ha coinvolto Michele Bravi e nel quale ha perso la vita una donna. Adesso, Michele ha deciso di tornare in televisione per la prima volta, per parlare di come ha affrontato questa terribile tragedia.

Nel pomeriggio del 18 gennaio su Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è infatti andata in onda una toccante intervista nel corso della quale Michele Bravi si è aperto come mai prima d’ora. L’artista, che di recente è tornato ad esibirsi sul palco, ha raccontato alla conduttrice come è riuscito in questo lungo e difficile periodo a superare il dolore.

Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quel che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile. Ho avuto una fortuna enorme. Ho avuto un angelo vicino. Adesso non fa più parte della mia vita soltanto perché si è trasferito all’estero. Mi ha aiutato a tornare piano piano alla vita, alla realtà. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e sentire. Ad affrontare con me il viaggio c’era questa persona che mi ha messo delle cuffiette con ‘Always remember us this way’ di Lady Gaga.

Questa canzone mi ha suggerito qualcosa che per mesi ho ignorato. Tutto il rumore che mi portava in quel luogo di buio poteva essere frenato dal suono della musica. Ho tantissima paura. Quella più grande è di non avere i piedi ben piantati nella realtà. È un momento complesso. L’unica speranza che posso nutrire è che, rispetto ai tempi della giustizia, tutti possano trovare uno spazio dentro di sé in questa storia.