Brad Pitt incontra Jennifer Aniston: la reunion che tutti stavano aspettando

Galeotti furono I SAG Awards e il popolo del web non riesce a contenere l’emozione per una reunion che ha avuto un attesa di quasi 15 anni. Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono incontrati. E non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che il loro matrimonio, durato 12 anni, è stato da sempre uno dei più chiacchierati. Beh, più che le nozze il loro divorzio.

Perché tempo addietro l’attore aveva posto fine alla relazione con l’attrice di Friends per coronare il suo sogno d’amore con Angelina Jolie. Tuttavia tutti gli inguaribili romantici del mondo non hanno mai smesso di credere a questa relazione, soprattutto non appena la notizia del divorzio con la Jolie ha preso il sopravvento.

L’incontro di Brad Pitt e Jennifer Aniston

Ad oggi su Twitter e non solo, si è scatenato praticamente di tutto. Brad, durante un’intervista sul red carpet, ha fermato Jennifer mentre stava passando per raggiungere il luogo dell’evento solo per salutarla. La stessa attrice sembrava estasiata durante il discorso di premiazione dell’ex marito, così come lui quando la Rachel Green di Friends è salita sul palco, ha osservato il tutto con sguardo ammirato.

E vuoi che il popolo non si sia “scaldato” per una delle ship più incredibili nella storia di Hollywood? Ecco alcune reazioni che ci hanno divertito su Internet.

BRAD PITT E JENNIFER ANISTON INSIEME RAGAAAAAAA MA DI CHE STIAMO PARLANDO

#SAGAwards pic.twitter.com/nmpzd1HwmN — ‎⎊ vale loves tom & rdj (@voidvalee) January 20, 2020

Io sto con i Brangelina MA BRAD PITT E JENNIFER ANISTON RAGAZZI MA STIAMO SCHERZANDO STO AVENDO UN MANCAMENTO SPOSATEVI E FATE TANTI FIGLI#SAGAwards pic.twitter.com/OuspGV6iZe — Chisginera (@laziraccadelweb) January 20, 2020

courteney cox che sta mettendo mi piace a qualunque post che parli di brad pitt e jennifer aniston mi sta facendo sentire male pic.twitter.com/ZsoKZEeCe9 — Ciambellone (@Lightvvoodde) January 20, 2020