Maneskin: Simon Cowell non sarà il nuovo manager della band

I Maneskin hanno messo a tacere l’ennesima fake news. Da qualche settimana stava circolando la voce, infatti, che Simon Cowell, imprenditore musicale ed ex manager degli One Direction, nonché ideatore di X Factor, fosse pronto a diventare il nuovo manager della band italiana. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, però, hanno confermato che non è vero.

Dopo la vittoria all’Eurovision 2021, i Maneskin sono diventati una vera e propria macchina da guerra alla conquista del mondo.

Sono gli artisti italiani più ascoltati del mondo su Spotify e con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali, continuano la loro ascesa inarrestabile nelle classifiche internazionali, collezionando un nuovo risultato da record.

Si sono infatti posizionati #6 con I wanna be your slave e #10 con Beggin’ nella Uk Singles Chart, confermandosi così la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica. I wanna be your slave occupa anche la prima posizione della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard USA.

Un nuovo manager?

Con il successo è arrivato anche il circo mediatico che spesso lo accompagna e soprattutto le fake news. Sul web si parlava da diverso tempo di un possibile interessamento di Simon Cowell a gestire la carriera della band, ma, durante un’intervista al Polsat SuperHit Festiwal 2021, i Maneskin hanno negato con forza.

“Si tratta di una fake news” hanno spiegato quando il giornalista gli ha chiesto se fosse vero che hanno un nuovo manager e sia qualcuno di molto famoso. Nella clip, però, la band conferma di avere un nuovo manager dopo aver chiuso il rapporto con Marta Donà (manager storica anche di Marco Mengoni e Francesca Michielin). Sarà ora interessante capire chi ricoprirà questo ruolo in un momento così importante della loro carriera.