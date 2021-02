Ecco il significato e il testo di Everest, il nuovo singolo di Alessio Bernabei. A spiegarlo è proprio l’ ex leader dei Dear Jack:

Everest è nata a giugno, quando l’estate era alle porte ma dentro di me era ancora pieno inverno. Mi sono trovato a riflettere su tutte le volte in cui mi sono arreso e mi sono ricordato dei “sorrisi falsi a mia madre” e poi morivo sul letto, sempre solo, sempre stanco ma con il sogno dentro. Credevo di riuscire ad amare una persona senza amare me stesso, ma non credo sia possibile. Ho sempre voluto fare da paracadute agli altri per impedirgli di farsi male ma poi stavo male io. Everest continua Alessio, è un invito a trovare la forza di affrontare i mille ostacoli della vita per raggiungere un obiettivo più grande perché “anche il fiore più bello può crescere all’inferno”. Everest è anche una promessa: “Ci sarò se avrai bisogno di me”.

Il brano, composto testo e musica dallo stesso Bernabei, è accompagnato da un videoclip la cui regia è firmata da Marcello Maw e girato all’interno della cava di zolfo di Manziana in provincia di Roma.

Audio Everest di Alessio Bernabei

Testo Everest di Alessio Bernabei

Non hai niente da dire guardi dall’altra parte

ce lo chiediamo spesso se scappare serve

lascia stare il passato, le lacrime che hai perso

anche il fiore più bello può crescere all’inferno

Io ti giuro che un giorno smetterà di piovere

e ho capito che con le mie spalle non ti puoi bagnare

E ci sarò ed avrò cura di te

quando odierai il mondo e non ti sentirai giusta

Buttarsi in questa vita è come l’Everest

sarò il paracadute che non vuoi indossare

ma io ci sarò se avrai bisogno di me, di me

Sorrisi falsi a mia madre poi morivo sul letto

sempre solo, sempre stanco ma con il sogno dentro

mi sono arreso troppe volte ma c’eri te

che mi guardavi e mi rialzavo sempre

Io ti giuro che anche se il sorriso non l’hai fatto più vedere

ci saranno tante rughe a dirtelo che lo facevi spesso

E ci sarò ed avrò cura di te

quando odierai il mondo e non ti sentirai giusta

buttarsi in questa vita è come l’Everest

sarò il paracadute che non vuoi indossare

ma io ci sarò se avrai bisogno di me, di me

E quello che hai vissuto ce l’hai sempre dentro

riesco a vedere meglio io che te

poi si appanna il vetro e lo facciamo dentro

fa paura lo ammetto

E ci sarò ed avrò cura di te

quando odierai il mondo e non ti sentirai giusta

buttarsi in questa vita è come l’Everest

sarò il paracadute che non vuoi indossare

ma io ci sarò se avrai bisogno di me, di me