Testo e significato di Tutte le poesie sono d’amore di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Abbate.





Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.

Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

Watch this video on YouTube

La particolarità del percorso di un’esistenza non può isolarti dal mondo. Traiettorie semplici e complesse di vite differenti si incontrano, come linee della mano, in un luogo di umanità e comprensione e quel senso di solitudine claustrofobica del buio lascia spazio a gesti d’amore potenti e veri.

Testo Tutte le poesie sono d’amore Michele Bravi

Si può̀ scoprire la radice dal colore delle rose

Siamo passati in differenti cieli ma con orbite gemelle

E negli occhi abbiamo credimi la luce delle stesse stelle

E un giorno inevitabilmente poi le linee della mano

Si incontrano in un punto proprio qui spiegandoci chi siamo

Non importa quando

Non importa come

Perché́ tutte le poesie parlano d’amore

Non importa il modo

Non importa dove

Se le nostre mani parlano da sole

E tutto questo ogni volta mi commuove

Non importa quando

Non importa come

Perché́ tutte le poesie sono d’amore

L’universo ti risponde se lo impari ad ascoltare

A volte è in guerra, a volte è calmo come il mare

Ci sono traiettorie semplici di natura elementare

E altre invece invisibili che non le puoi spiegare

Adesso non so dirti cosa è stato, non so dargli un nome

So solo che da qualche parte esiste sempre una ragione

Non importa quando

Non importa come

Perché́ tutte le poesie parlano d’amore

Non importa il modo

Non importa dove

Se le nostre mani parlano da sole

E tutto questo ogni volta mi commuove

Non importa quando

Non importa come

Perché́ tutte le poesie sono d’amore

E riconoscerci da un gesto, una parola

Capendo poi di essere una cosa sola

E riconoscere una strada anche se nuova

La leggerezza di una piuma anche se non vola

Non importa quando

Non importa come

Perché́ tutte le poesie parlano d’amore

Non importa il modo

Non importa dove

Se le nostre mani parlano da sole

E tutto questo ogni volta mi commuove

Non importa quando

Non importa come

Perché́ tutte le poesie sono d’amore