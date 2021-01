Testo e significato di Storia del mio corpo di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Camba.





Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.

Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

Watch this video on YouTube

Il mio percorso attraverso il buio è stato possibile con l’aiuto dell’EMDR. L’EMDR è un modello clinico e un metodo scientificamente validato d’eccellenza per il trattamento di tutti i tipi di trauma.

In questa canzone ho scritto tutto quello che il mio corpo ha sentito sulla pelle durante tutto il percorso medico: la perdita di aderenza dal reale, la dissociazione, le allucinazioni.

È una dedica d’amore al proprio corpo che piano piano torna ad affacciarsi sul mondo aggrappandosi con timore alle piccole fessure degli occhi.

Testo Storia del mio corpo Michele Bravi

Il brano descrive la mancanza di aderenza al reale causata dal trauma, è una dedica d’amore al proprio corpo. Tutte le storie vissute sono scritte sulla pelle, che funge da barriera contro l’esterno, è un rifugio, ma allo stesso tempo diventa il mezzo per rivivere ogni giorno il proprio dolore e superarlo.

Il mio corpo ha una storia di paura addosso

E lo vedo chiaramente in ogni gesto

Come quando ho smesso di parlare

Nell’esatto modo in cui si chiude un rubinetto

Il mio corpo ha una storia che si ripresenta

E lo ascolto come guardo una finestra aperta

L’ho lasciato fermo dentro al letto, fermo dentro,

Come in una una busta di una lettera

E l’ho vestito tutti i giorni in un modo diverso,

E poi mi sono abituato a viverci attraverso

E l’ho sentito urlare “Vivimi, vivimi, vivimi

Ti prego bruciami come fiammiferi”

Ho gli occhi così assenti

Che tu mi dici “quasi non esisti”

Ho gli occhi così persi

Come buttare due monete per caso in mezzo a un prato

Piccoli movimenti

La vaga percezione di una vita fuori

Fammi capire se mi senti, mi vedi

Chiama forte il mio nome

Fai qualcosa di estremo

O ricommetto l’errore

Stare nascosto nel mio corpo

Stare nascosto

Il mio corpo è una casa che mi porto addosso

Sopra i muri ha scritto quello che è successo

L’ho buttato sopra una poltrona senza cura

Come fosse di un’altra persona

E l’ho spogliato e dato al vento come una bandiera

L’ho aperto e chiuso come avesse dietro una cerniera

E l’ho sentito urlare “Vivimi, vivimi, vivimi

Ti prego bruciami come fiammiferi”

Ho gli occhi così assenti

Che tu mi dici “quasi non esisti”

Ho gli occhi così persi

Come buttare due monete per caso in mezzo a un prato

Piccoli movimenti

La vaga percezione di una vita fuori

Fammi capire se mi senti, mi vedi

Chiama forte il mio nome

Fai qualcosa di estremo

O ricommetto l’errore

Stare nascosto nel mio corpo

Stare nascosto

Stare nascosto nel mio corpo

Stare nascosto