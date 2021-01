Testo e significato di Quando un desiderio cade di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Abbate.





Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.

Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

È la cover di una canzone di Federica Abbate, la quale fa un cameo all’interno della traccia. Nella vita nulla è definitivo, da un momento all’altro tutto può cambiare, quello che prima sembrava stabile improvvisamente scompare, come una stella che cade. Il brano esorta a guardare sempre avanti e puntare a nuovi obiettivi qualsiasi ostacolo e difficoltà si incontri.

Il 16 gennaio di due anni fa, in un momento in cui per me ancora il silenzio era l’unica parola, Michele Bravi ha ricevuto un messaggio da Federica:

Questo spazio di silenzio ci darà modo di capire. Ti mando una cosa. Dopo quel messaggio, una nota vocale. Questa canzone. Era importante avere “Quando un desiderio cade” nella mia geografia del buio perché questa canzone, per la prima volta, mi ha fatto cantare davanti allo specchio sopra la voce di un’amica che ha avuto il coraggio di scriverla e inciderla prima di me.

Non abbiamo nulla di eterno davvero

Come gli sguardi che si incrociano alla metro

E se non so la strada poi a qualcuno gliela chiedo

Un buco nello stomaco, un letto da rifare

Non troverai le risposte dentro un cellulare

Ordiniamo qualcosa che non ho voglia di cucinare

È brutto come quando ti dicono che non sei capace

Devi scendere dalla macchina e inizia una canzone che ti piace

Perché́ nella vita di sicuro non c’è proprio niente

E a volte non lo sai nemmeno da cosa dipende

E ho capito che la rabbia passa e tutto serve

E qualunque cosa accada l’importante è sempre

Che quando un desiderio cade

Allora tu esprimi nuove stelle

Quando un desiderio cade

Allora tu esprimi nuove stelle

Quando un desiderio cade

Raccontami una storia ma che sia divertente

Che il futuro ci aspetta con le braccia aperte

Ma questa vita è come l’acqua nella doccia e scende

Prima gelata e poi bollente

Gelata e poi bollente

Solo nelle favole i buoni vincono sempre

E quando il cuore si spezza nessuno lo sente

E a volte vorrei vivere in un’altra pelle

Molto più̀ dura e resistente

Perché́ nella vita di sicuro non c’è proprio niente

E a volte non lo sai nemmeno da cosa dipende

E ho capito che la rabbia passa e tutto serve

E qualunque cosa accada l’importante è sempre

Che quando un desiderio cade

Allora tu esprimi nuove stelle

Quando un desiderio cade

Allora tu esprimi nuove stelle

Quando un desiderio cade