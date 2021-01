Testo e significato di La promessa dell’alba di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Abbate.





Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.

Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

Pur essendo semanticamente l’ultima traccia dell’album, questa canzone spiega il percorso svolto dall’artista per trovare la mappa che lo ha aiutato a orientarsi nel buio, spiegando il titolo stesso del disco.

Per poter superare un trauma, è innanzitutto necessario che qualcuno assicuri che ciò è possibile. Il buio deve avere un posto dentro ciascuno, come i mobili dentro una casa. Per riuscire a muoversi nel proprio ambiente, bisogna trovare il giusto spazio al dolore, senza che questo prevalga su tutto il resto.

Ho sempre pensato che il silenzio avesse il suono corrosivo di una “U” metallica, una frequenza insistente e claustrofobica. Un silenzio che ha un corpo, uno spessore, una consistenza.Come una sciarpa di lana pungente aggrovigliata tutta intorno al viso. Saper distinguere e ascoltare, in mezzo a quell’assordante vuoto, la promessa che l’alba ci suggerisce tutti i giorni (“il nero si scambia con la luce della mattina”) è la forma di orientamento più grande per gestire il buio.





Testo La promessa dell’alba Michele Bravi

La geografia del buio

È una stanza dipinta di nero

Un mare d’ansia dove annega il pensiero

Io ti parlavo ma in realtà̀ non c’ero

La geografia del buio

I consigli poi ti servono a zero

Fino a che il falso si sovrappone al vero

Fino a che il piombo copre tutto il cielo

Ed è facile caderci dentro

Più̀ di quello che pensi

Basta un movimento

Sbagliato

Per toglierti il fiato

È come camminare nel labirinto bendato

Senza trovare l’uscita

Cercare di dare una spiegazione a tutto in questa vita

Che alla fine per intero non può̀ essere capita

Ma poi

La promessa dell’alba

Si fa più̀ vicina

E il buio si scambia con la luce della mattina

Fra noi

L’ansia che diventa adrenalina

Il nero che si trasforma in acqua marina

La nebbia si dirada

E si intravede la riva

E mi dicevi tutto passa

Io ti chiedevo “Quando passa davvero?”

E non è uscito ancora il binario del treno

Per portarci via da questo peso

E io che non ricordo più̀ la leggerezza

Di un discorso scemo

Di ridere per niente

Di fregarmene un po’ meno

Di vedere ancora questo bicchiere un po’ più̀ pieno

Perché́ è pericoloso, sai, parlare del futuro

Come quando splende il sole e dopo viene giù̀ un diluvio

Perché́ non basterebbero cent’anni di studio

Per orientarsi nella geografia del buio

Ma poi

La promessa dell’alba

Si fa più̀ vicina

E il buio si scalda con la luce della mattina

Fra noi

L’ansia che diventa adrenalina

Il nero che si trasforma in acqua marina

La nebbia si dirada

E si intravede la riva

E non è un caso

E non è colpa mia

Che la materia che si studia meno a scuola

È la geografia

E non è un caso

E non è colpa mia

Che la materia che poi si conosce meno

È la geografia