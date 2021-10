MTV EMAs 2021: in diretta dall’Ungheria il 14 novembre

Gli MTV EMAs torneranno in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria domenica 14 novembre con la celebrazione globale della musica per il pubblico di tutto il mondo.

Una notte indimenticabile che ospiterà le performance di alcune delle più grandi star del globo!

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show. E dalle 21.00 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

Gli MTV EMAs 2021 in Ungheria, l’annuncio

“Con un’impronta globale che abbraccia 180 paesi e innumerevoli culture, gli MTV EMAs 2021 saranno un momento incredibile per tutto il nostro pubblico per riunirsi e celebrare la musica ed il potere che ha di travalicare i confini”, ha detto Raffaele Annecchino, Presidente e CEO di ViacomCBS Networks International.

“Dopo un periodo così lungo, non potrei essere più felice che gli EMAs atterrino a Budapest per quella che sicuramente sarà una notte straordinaria che risuonerà a livello globale”.

“Crescere gay in una comunità operaia ed essere in grado di vedere dei modelli di comportamento in TV come Pedro Zamora da The Real World ha fornito le basi per costruire la mia vita e mi ha instillato un senso di speranza, dandomi la possibilità di essere la persona che ero destinato ad essere,” ha detto Chris Mccarthy, Presidente e CEO di MTV Entertainment Group Worldwide.

“Ecco perché sono così orgoglioso di lavorare per ViacomCBS, che ha sempre sostenuto l’uguaglianza per tutti. E perché sono così onorato di poter essere solidale con i miei fratelli della comunità LGBTQ+ mentre celebriamo gli MTV EMAs 2021 in Ungheria”.

“Gli MTV EMAs sono la nostra più grande serata della musica globale, che unisce fan provenienti da ogni angolo del mondo”, ha detto Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events di ViacomCBS.

“Gli EMAs 2021 saranno un evento epico che segnano il ritorno dal vivo, in Ungheria. Il palco sarà illuminato da incredibili performance per celebrare tutti i fan della musica e gli artisti più amati”.

I nomi Host, nomination, performer e presentatori arriveranno a breve. Segui MTV Italia online su mtv.it, e sui social Facebook, Twitter e Instagram commentando con l’hashtag #MTVEMA.