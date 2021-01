Testo e significato di Maneggiami con cura di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Abbate.





Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.

Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

Le mani che ti guidano nel buio hanno un potere assoluto ed è così che ti trovi ad affidare il tuo corpo e la tua anima e la tua storia alle capacità di chi quell’oscurità l’ha già attraversata. Questa canzone è una dichiarazione di fragilità e l’inno di una devozione nei riguardi di chi sa proteggere, custodire e guidare.

Testo Maneggiami con cura Michele Bravi

Sono cresciuto distante da regole comuni

Che non valgono per tutti, soltanto per alcuni

Come un cervo senza un branco

Un alieno tra la gente

È diverso se mi guardi sotto un’altra lente

Una terra sconfinata tra un inizio e un addio

E tutto quello che c’è in mezzo raramente è stato mio

Come un albero che cambia colore ogni stagione

Una voce che si perde tra milioni di persone

Ho cercato la bellezza anche dentro ad ogni errore

Come un ramo che si spezza ma ricresce verso il sole

Diverso da ogni cosa che io prima conoscevo

Con la testa sulla terra sotto i piedi il cielo

E adesso che lo sai

Maneggiami con cura

Perché́ l’amore è una pistola senza la sicura

E adesso che tu sai qual è la mia natura

Che il buio certe notti ancora mi fa un po’ paura

E nonostante io mi mostri invulnerabile

Sono solamente diversamente fragile

E ora che lo sai che ho tolto l’armatura

Per questo adesso tu

Maneggiami con cura

Ho imparato troppo in fretta a difendermi da tutti

A guarire le ferite anche senza dare punti

A tenermi tutto dentro, a bastarmi solamente

Che nessuno a questo mondo ti regala niente

Ho trovato la bellezza anche dentro ad ogni errore

Nelle cose più̀ normali invece di cercarle altrove

Ho percorso la distanza da chi sono a quel che ero

Per capire che sei tu davvero quello che volevo

E adesso che lo sai

Maneggiami con cura

Perché́ l’amore è una pistola senza la sicura

E adesso che tu sai qual è la mia natura

Che il buio certe notti ancora mi fa un po’ paura

E nonostante io mi mostri invulnerabile

Sono solamente diversamente fragile

E adesso che lo sai che ho tolto l’armatura

Per questo adesso tu

Maneggiami con cura

Maneggiami con cura

E avrò̀ la stessa cura anch’io per te

E avrò̀ la stessa cura anch’io per te

E avrò̀ la stessa cura anch’io per te

E avrò̀ la stessa cura anch’io per te