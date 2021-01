Testo e significato di Un secondo prima di Michele Bravi: ecco una delle nuove canzoni del cantante di Città di Castello, che tra gli autori porta la firma di Federica Abbate con cui realizza anche quest’unico featuring dell’album.





Michele Bravi è tornato. Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La geografia del buio, il suo nuovo album.

Michele Bravi: La geografia del buio e’ dedicato ad un ragazzo speciale

Non esiste un prima e un dopo per chi ha vissuto un trauma, esistono due livelli differenti di consapevolezza e realtà. Non esistono espressioni con suffisso ri- (rifare, rivedere, ricantare), piuttosto esiste un fare per la prima volta, un vedere per la prima volta, un cantare per la prima volta. In questo battesimo continuo verso un mondo nuovo, è l’amicizia a proteggerti e bastarti mentre dal cielo piovono sassi. Federica Abbate è una delle persone più importanti della mia vita, come un elastico al polso: quello che ti serve sempre quando sei scompigliato e che appena lo togli ti lascia la traccia sulla pelle, pronto a raccoglierti ancora e ancora e ancora.

Testo Un secondo prima Michele Bravi

Siamo fragili e sottili come fogli di carta

Quasi trasparenti come ali di farfalla

Ma nessuno ce lo dice, mai nessuno ce ne parla

Ci sporgiamo sempre troppo per guardare un po’ più̀ vanti

Pensando sempre di essere più̀ forti dei rimpianti

Prima di accettare e di imparare anche dagli sbagli

E succede che quando ci sei dentro e l’acqua è già̀ alla gola

Tu ti senti impreparato cento volte più̀ che a scuola

Perché́ c’è sempre un dopo e un secondo prima

Un’occasione sola, una su centomila

E tu che da sola mi basti

Quando dal cielo giù piovono sassi

A salvarmi

L’asse del mio mondo ancora si inclina

E la felicità sta sempre più̀ in alto, troppo in cima

Da sola lì su un’altra riva dove neanche a nuoto ci si arriva

Come l’inchiostro che sbava sulle pagine

Di un quaderno di carta e ti sporca le dita

A volte anche la faccia, la vita ti strappa

Come carta straccia

E poi di nuovo ti abbraccia

E siamo tutti in mezzo alla croce di un mirino

Come se il prossimo fosse anche l’ultimo respiro

Perché́ c’è sempre un dopo e un secondo prima

Un’occasione sola, una su centomila

E tu che da solo mi basti

Quando dal cielo giù piovono sassi

A salvarmi

L’asse del mio mondo ancora si inclina

E la felicità sta sempre più̀ in alto, troppo in cima

Da sola lì su un’altra riva dove neanche a nuoto ci si arriva

Tutto rinasce anche da un pianto

E gli occhi si riabituano alla luce

E piano piano ci si riconosce

Anche in uno specchio infranto

Perché́ c’è sempre un dopo e un secondo prima

Un’occasione sola, una su centomila

E tu che da sola mi basti

Quando dal cielo giù piovono sassi

A salvarmi

L’asse del mio mondo ancora si inclina

E la felicità di nuovo, di colpo si avvicina

Anche se forse niente

Niente in fondo è come prima

Niente sarà̀ più̀ come prima

Niente torna più come prima

Niente in fondo è come prima

Niente sarà̀ più̀ come prima

