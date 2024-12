Oceania 2: intervista alle compositrici Abigail Barlow ed Emily Bear

Vaiana è salpata per una nuova avventura in Oceania 2 e, in occasione dell’uscita del film, abbiamo intervistato le compositrici delle canzoni Abigail Barlow ed Emily Bear che hanno raccolto il testimone di Lin-Manuel Miranda per scrivere dei pezzi capaci di raccontare l’evoluzione della protagonista, il tutto in pieno stile Disney ma con uno sguardo sempre puntato al rispetto delle sonorità tradizionali delle isole del Pacifico.

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.

L’intervista alle compositrici di Oceania 2

La trama del film

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

