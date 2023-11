Amici 23: Elia è stato eliminato, ecco che cosa è successo

Durante il daytime di lunedì 20 novembre, Elia Fiore lascia per sempre la scuola di Amici 23.

L’allievo di Emanuel Lo è eliminato dal professore di modern che decide di non rinnovare la sua fiducia nel ballerino.

Che cosa è successo

Subito dopo l’ultima registrazione, vale a dire dopo la puntata trasmessa domenica 19 novembre, la produzione comunica ai ballerini di andare in sala relax.

Elia, invece, è convocato in studio dove ad attenderlo c’è il suo insegnante. Tutti gli altri, nel frattempo, guardano da un monitor che cosa sta accadendo.

Elia lascia Amici 23

“A me dispiace e basta, è sempre brutto, arrivare ultimi. Ogni settimana sono venuto in puntata con la speranza che la mia esibizione potesse andare bene. Ho cercato in tutti i modi di far vedere quello che so fare, mi sono sempre molto aperto, quindi io lo so che un giudice esterno non può vedere tutte queste cose insieme. Lo puoi sapere solo tu, lo so che lo sai e lo so che non ti basta per i risultati” dichiara il ballerino riferendosi all’ ultima classifica.

“Allora, Elia, in questi mesi abbiamo affrontato tante cose per cercare di capire velocemente se c’era veramente quello che io immaginavo da ognuno di voi e se questa cosa qui poteva andare avanti, poteva diventare un qualcosa. Ci sono delle cose di te che sono molto belle, personali, diverse… Ma ti devo dire che non ti farei fare neanche la sfida perché una decisione con te l’ho presa, Eli, quella di non continuare questo percorso” aggiunge Emanuel Lo.

“Va bene così, io sono contento comunque di averci provato” è la risposta del ragazzo. “Ci abbiamo provato, sia io che te” conclude il professore che lascia che il ballerino danzi un’ultima volta nella trasmissione.

Elia torna dunque in casetta e saluta i compagni che in lacrime hanno assistito all’eliminazione. Secondo voi Elia meritava di rimanere ad Amici 23?

