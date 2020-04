Me Contro te: come stanno passando la quarantena del Coronavirus?

Questo è un periodo brutto, triste e difficile, è inutile che ce lo nascondiamo. Eppure, ci sono delle persone che possono renderlo meno complicato. Sono le persone che dentro casa ci possono abbracciare o che, a distanza, ci fanno sorridere. Questo è senza ombra di dubbio il caso dei Me Contro te!

I Me contro Te, e questa è la cosa più bella e importante di tutto, stanno bene. Luì e Sofì si sono sempre mostrati felicie e sorridenti, e questa è la cosa che più ci fa piacere.

Ecco cosa stanno facendo i Me contro te in quarantena!

Negli ultimi giorni, i due youtuber, amatissimi fra i più piccoli, ci hanno voluto questa loro quotidianitò con qualche piccola via Stories. Ma non solo! Questi giorni di quarantena ovviamente i due li stanno sfruttando per girare insieme nuovi divertenti video!

I Me contro te nonostante il Coronavirus non hanno certo perso il loro piglio creativo. Domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua, i due hanno girato una diretta live nella quale hanno risposto a tutte le curiosità dei loro fan!

DIRETTA ME CONTRO TE: Domande e Risposte per i 5 MILIONI!

Ovviamente non sono certo mancate le classiche challenge e gli scherzi coppia. Luì e Sofì ne hanno organizzati un sacco di video di questo tipo, come potete vedere qui sotto. Il nostro preferito in assoluto è stato quello del gel per le mani! LOL!

SCHERZO METTO LA COLLA NEL GEL PER MANI DI SOFÌ!

Vi ricordiamo inoltre che qualche giorno fa i due youtuber hanno girato un video davvero molto importante, intitolato “Come ci ammaliamo””. Nel video i due spiegano esattamente come proteggersi da virus e batteri con delle semplici azioni quotidiane. Lavarsi spesso le mani e fare attenzione a come starnutiamo o tossiamo possono essere piccoli gesti che fanno un’enorme differenza!