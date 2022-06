Maturità 2022: chi è Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica

Questa mattina hanno ufficialmente preso il via gli Esami di Maturità 2022 che hanno visto gli studenti tornare a confrontarsi con due Prove Scritte.

Fra le tracce della prova di italiano abbiamo visto apparire, per la tipologia B di tipo argomentativo, anche un estratto del discorso sui cambiamenti climatici di Giorgio Parisi.

I candidati che hanno scelto questa traccia hanno dovuto riflettere sui possibili scenari drammatici legati all’inquinamento e all’esaurimento delle risorse energetiche. Si tratta degli argomenti di cui il fisico ha discusso in occasione del Pre-COP26 Parliamentary Meeting:

L’umanità deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico. Sono decenni che la scienza ci ha avvertiti che i comportamenti umani stanno mettendo le basi per un aumento vertiginoso della temperatura del nostro pianeta… Adesso, comincia a esserci una reazione forse più risoluta ma abbiamo bisogno di misure decisamente più incisive.

Chi è Giorgio Parisi: la biografia del Nobel per la Fisica

Giorgio Parisi (Roma, 4 agosto 1948) è un fisico e accademico italiano, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi.

Indirettamente, i suoi studi hanno avuto un impatto rilevante in molti altri campi del sapere, quali l’antropologia, le scienze cognitive, la finanza, la biologia e le scienze sociali in genere. Ciò lo rende di fatto una delle personalità più influenti del panorama scientifico internazionale.

I risultati che lo hanno reso noto riguardano principalmente la fisica teorica e statistica, la teoria dei campi, i sistemi dinamici, la fisica matematica e la fisica della materia condensata.

In quest’ultimo campo, ha introdotto i cosiddetti vetri di spin (anche noti come spin glass). Inoltre ha contribuito a formulare la cosiddetta quantizzazione stocastica, ha apportato contributi anche nel campo delle particelle elementari, in particolare in cromodinamica quantistica e teoria delle stringhe.

Assieme ad altri fisici ha introdotto la risonanza stocastica e ha applicato tale concetto nello studio dei cambiamenti climatici.

Laurearsi in fisica all’Università La Sapienza di Roma nel 1970, Giorgio Parisi è stato ricercatore prima del CNR, poi dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di Frascati.

Ha anche lavorato presso la Columbia University e, in seguito, è stato docente ordinario di fisica teorica all’Università di Tor Vergata.

Nel 1992 è passato alla stessa cattedra de La Sapienza di Roma, dove si è battuto per mantenere la laicità delle istituzioni pubbliche.

Nel febbraio 2021 ha vinto il Premio Wolf e nell’ottobre dello stesso anno si è aggiudicato il premio Nobel per la fisica.

Per i suoi contributi alla fisica, matematica e alla scienza in generale, ha ricevuto anche altri numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui:

Premio Feltrinelli nel 1986

Medaglia Boltzmann nel 1992

un asteroide è stato rinominato in suo onore nel 2022

Che ne pensate della scelta di Giorgio Parisi per la Maturità 2022?