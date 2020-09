Marvel’s Avengers: Panini Comics propone le variant cover

Marvel’s Avengers è il videogioco definitivo dedicato agli eroi più potenti delle Terra. Da oltre 80 anni, la Marvel continua a espandere il suo universo narrativo tramite fumetti, film, serie tv e videogiochi. Per celebrare al meglio l’uscita di Marvel’s Avengers Panini Comics ha proposto diverse variant cover a tiratura limitata per la gioia degli appassionati di ogni genere. Stiamo parlando di opere sclusive con protagonisti eroi del calibro di Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Ms. Marvel e Black Widow. Un’occasione esclusiva per mettere le mani su sei opere, tutte differenti, disegnate da artisti italiani di punta.

MARVEL’S AVENGERS: GLI ARTISTI ITALIANI CREATORI DELLE COVER

Gli artisti creatori delle sei variant cover sono Werther Dell’Ereda (Iron Man sul numero 5 di Iron Man 2020) , Gabriele Dell’Otto (Capitan America sul numero 22) , Valerio Schiti (Thor sul numero 4 della testata a lui dedicata), Marco Cecchetto (Hulk sul numero 25 de L’Immortale Hulk), Elena Casagrande (Ms. Marvel sul numero 16 di Captain Marvel) e Michele Bandini (con la sua Black Widow sul numero 23 di Avengers). Firme d’eccezione per un videogioco che realizza il più grande sogno di ogni Marvel fan che si rispetti: vestire i panni del proprio supereroe preferito. Gli albi delle variant cover a tiratura limitata saranno disponibili in fumetteria e online su Paninicomics.it a partire dal 10 settembre. L’unica eccezione sarà Captain Marvel con il lavoro di Elena Casagrande che uscirà il 24 settembre.

INFO SUL VIDEOGAME TARGATO SQUARE ENIX

Marvel’s Avengers sarà immesso in commercio dal 4 settembre per Xbox One, Stadia, PC e PS4. Coloro che passeranno allle console next-gen potranno farlo senza costi aggiuntivi trasferendo il proprio profilo e i propri progressi di gioco. Marvel’s Avengers sarà supportato da generazioni di console diverse. L’obiettivo è permettere ai giocatori di PS5 di giocare online assieme ai possessori di PS4, così come agli utenti di Xbox Series X di connettersi con gli amici di Xbox One.