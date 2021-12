Marco Mengoni – Luce: audio, testo e significato della canzone

Luce è una delle tracce di Materia (Terra), il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da oggi, venerdì 3 dicembre.

Scopri QUI tutti le canzoni ed i testi di Materia (Terra)!

Ecco il significato della canzone:

Il brano inizia con la voce di Mengoni che ne scandisce il tempo terzinato e prepara il terreno al lavoro musicalmente più “vero” di tutto l’album in cui i colori e i registri vocali del cantautore si esprimono al massimo per liberare forza vitale. Luce è energia, movimento, creazione e cambiamento e racchiude l’esigenza di Marco di trovare lo spazio giusto all’interno del progetto per raccontare il rapporto potente madre-figlio.

Alla madre il cantautore dedica non solo questa canzone ma l’intero lavoro, riconoscendole il merito di tante cose imparate in questi due anni di vita e lavoro. Marco canta la sua gratitudine alla persona che più di ogni altra rappresenta un punto fermo, sa difendere le sue insicurezze, proteggere il suo cuore fragile ed è la luce che gli splende dentro l’anima. Luce è prodotta da E.D.D. e registrata totalmente in presa diretta, è una canzone volutamente “sporca”, resa autentica e vera proprio dai suoi difetti caratterizzanti esaltati anche nel testo.