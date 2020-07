Manu Rios: Biografia, curiosità e social del nuovo arrivo nel cast di Elite

I copioni di Elite 4 hanno già raggiunti il cast della serie Netflix (scopri i dettagli qui). Circa un mese fa c’erano state indiscrezioni su alcune new entry nel cast e oggi abbiamo l’annuncio ufficiale di quattro nuovi personaggi! Ecco chi è Manu Rios una delle new entry che sta facendo impazzire il web.

Il nuovo personaggio di Elite 4 nasce il 17 dicembre 1998 a Calzada, Calatrava, in Spagna, e quindi ha 21 anni ed è alto 1 metro e 75 centimetri. Il nome completo è Manuel Rios Fernandez anche se è noto solo come Manu Rios. Entra nel mondo spettacolo da piccolo partecipando quando ha 9 anni a uno show televisivo: Cantando en familia. Dopo questo debutto inizia una serie di show televisivo sulle reti spagnole. Ottiene poi un ruolo da protagonista con Gavroche, nella produzione teatrale Los Miserables. Ha lavorato anche fuori dalla Spagna esibendosi in Sud America e a Boston.

I suoi primi passi sono quindi nel mondo nella musica in particolare indi, pop rock ma Manu Rios vuole spiccare. Inizia a studiare chitarra, danza e media e grazie ai social diventa molto popolare. Su Instagram ha milioni di follower e ha partecipato anche a Tu si que vales. I suoi video su Youtube (scopri il suo canale) hanno un ampio seguito e anche su Instagram è seguitissimo. Elite non farà che accrescere la sua popolarità. Non ama condividere la sua vita privata perciò non sappiamo se sia fidanzato. Ha però due cani e ama viaggiare. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Adele, Justin Bieber e come attore segue Johnny Depp e Anne Hathaway.

Ecco qualche post dal profilo Instagram di Manu Rios: