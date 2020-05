Elite 4: Il cast ha già ricevuto le pagine del copione! (VIDEO)

Qualche giorno fa vi avevamo dato la notizia che gran parte dei personaggi principali di Elite non tornerà per la quarta stagione (leggi i dettagli qui). Oggi Netflix ha voluto dare una buona notizia ai fan e ha diffuso un video in cui il cast commenta le prime pagine del copione appena ricevute. Ecco qualche dettaglio in più

Nel video la prima ad apparire e a salutare i fan di Elite è Cayetana, poi ci sono Samuel, Rebeca che crea la suspense per l’annuncio di Guzman riguardo il copione appena ricevuto. Seguono poi Ander che dice che già dalle prime pagine sembra avere un buon ritmo e invita il pubblico a prepararsi perchè sarà molto interessante. Cayetana infonde ancora più curiosità affermando che vorrebbe poter vedere le facce dei fan quando lo vedranno, perchè resteranno di stucco.

Il cast ci informa che ci saranno un sacco di novità anche difficile da immaginare. Samuel afferma di essere già dipendente da questa nuova stagione e di aver voglia di condividerlo con il pubblico sullo schermo. Omar è criptico: Non saprei da dove cominciare a raccontare. Sappiamo però che finalmente il fratello di Nadia si unirà agli altri alla scuola de Las Encinas. Ovviamente, i copioni sono solo pagine e lo resteranno ma il cast è pronto appena per quando si potrà tornare a girare la serie!

Ecco il video con il commento al copione di Elite 4:

Abbiamo pianto per chi ci ha lasciato, ma non vediamo l’ora di riabbracciare quelli che torneranno. #Élite4 al momento sono solo delle pagine bellissime ma poi si farà ♥️ pic.twitter.com/AIJvwfY2xa — Netflix Italia (@NetflixIT) May 22, 2020