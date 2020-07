Shazam: l’eroe DC vola fino in Italia e arriva a Bologna

Shazam è uno degli eroi più potenti dell’universo DC. Esperto nelle arti magiche, egli può contare sulla potenza e le qualità di varie divinità ed eroi greci e biblici, tra cui Zeus, Eracle e Sansone. Ricordiamo come Shazam sia stato protagonista dell’omonimo film DC uscito nel 2019. Rispetto ad altri suoi colleghi della Justice League, il supereroe in questione possiede una peculiarità tutta sua. Billy Batson è un orfano adolescente di Philadelphia che un giorno, tramite un tunnel abbandonato dalla metropolitana, si ritrova al cospetto dell’ultimo membro rimasto del consiglio dell’eternità, il mago Shazam, che gli trasferisce i suoi poteri.

Da quel momento al ragazzo basterà pronunciare la parola magica “Shazam!” per acquisire l’aspetto di un uomo adulto dotato di capacità che vanno oltre ogni limite. Tuttavia, il buon Billy ha generosamente deciso di rinunciare a parte del suo immenso potenziale per condividerlo con i suoi fratelli acquisiti Mary, Freddy, Darla, Eugene e Pedro, tutti adottati dai coniugi Vasquez.

SHAZAM: L’IMPERDIBILE VOLUME PANINI COMICS

Nonostante Shazam (conosciuto un tempo anche come Capitan Marvel) esista da ben 80 anni sui fumetti, il nuovo volume di Panini Comics Shazam! e i sette Regni della Magia è il trampolino di lancio adatto per i neofiti che vogliano avvicinarsi al personaggio DC. I sette regni della magia è un ottimo sequel cartaceo del film del 2019 e, allo stesso tempo, l’ideale per attualizzare il mito e la storia del “mortale più potente del mondo”. La copertina disegnata da Giovanni Timpano (che vi proponiamo come immagine in evidenza) mostra Shazam volare per i cieli di Bologna, passando accanto a una delle due torri della città.

CURIOSITA’ SU SHAZAM

Shazam debuttò nel mondo dei fumetti nel lontano 1940. Inizialmente, le sue avventure erano pubblicate dalla Fawcett Comics, ma in seguito il personaggio venne acquistato dalla DC Comics. Come leggiamo da Fantasy Magazine, Shazam godette di un grande momento di gloria durante la Golden Age, tanto da superare in successo mostri sacri quali Batman e Superman, arrivando a vendere più copie dei fumetti a lui dedicati, rispetto ai suoi due illustri colleghi. Ricordiamo inoltre che la parola Shazam, altri non è che un acronimo contenente le lettere S (per saggezza di Salomone), H (la forza di Hercules), A (la resistenza di Atlante), Z (i fulmini di Zeus), A (il coraggio di Achille) e M (per la velocità di Mercurio).

