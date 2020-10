Maneskin: Vent’anni è il nuovo singolo, uscirà il 30 ottobre

L’attesa è quasi finita! A due anni e mezzo di distanza dal fortunatissimo Il ballo della vita, i Maneskin sono pronti finalmente a tornare!

La band di Damiano David ha appena annunciato via social l’arrivo di un tanto atteso ritorno discografico! Il gruppo ha dunque confermato l’uscita di un nuovo singolo per il 30 ottobre e il titolo è Vent’anni. Ecco l’annuncio:

La notizia era però nell’aria già da tempo. Sono ormai mesi che i Maneskin, gruppo romano ex partecipante ad X Factor ci ha lasciato intendere che ci fosse qualcosa in pentola. Sono stati innumerevoli, infatti, i teaser che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno pubblicato nell’ultimo periodo.

Damiano, per l’occasione, si è persino tagliato la sua lunga chioma. Un messaggio inequivocabile, un nuovo inizio, una nuova era discografica.

Viene da pensare, a questo punto, che i ragazzi potrebbero presentare il singolo il 29 ottobre, in occasione della puntata di X Factor subito precedente al lancio del pezzo sulle piattaforme online. Staremo a vedere cosa i Maneskin hanno in serbo per noi, per il momento siamo davvero super curiosi ed impazienti!

Come i quattro ragazzi spiegano, infatti, dovremo attendere il prossimo anno per la pubblicazione del loro nuovo progetto.

Da oggi siamo di nuovo in studio, siamo tornati finalmente insieme, per riscrivere chi siamo. La nostra musica non può essere fatta al computer, abbiamo bisogno di stare insieme, guardarci, confrontarci e anche scontrarci. Oggi rimettiamo mano all’album che uscirà nel 2021.

Le cose belle hanno bisogno di tempo e soprattutto noi abbiamo bisogno di poterle portare davanti a voi, live. La nostra vera dimensione. Quindi non abbiate fretta, la vostra attesa sarà più che ripagata.