I Maneskin si sono appena messi al lavoro sul nuovo album

I Maneskin stanno per tornare con della nuova musica. Parola di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Non che il loro nuovo album verrà pubblicato presto, sia chiaro, ma dobbiamo accontentarci del fatto che il gruppo sia tornato in studio di registrazione. Come i quattro ragazzi spiegano, infatti, dovremo attendere il prossimo anno per la pubblicazione del nuovo progetto. Questo l’annuncio con le motivazioni:

Da oggi siamo di nuovo in studio, siamo tornati finalmente insieme, per riscrivere chi siamo. La nostra musica non può essere fatta al computer, abbiamo bisogno di stare insieme, guardarci, confrontarci e anche scontrarci. Oggi rimettiamo mano all’album che uscirà nel 2021.

Le cose belle hanno bisogno di tempo e soprattutto noi abbiamo bisogno di poterle portare davanti a voi, live. La nostra vera dimensione. Quindi non abbiate fretta, la vostra attesa sarà più che ripagata.

I Maneskin, dove li avevamo lasciati

Nel 2018 la band ha pubblicato il suo primo album in studio, Il ballo della vita. Per presentare il disco, in alcuni cinema italiani nell’ottobre dello stesso anno è stato proiettato il docufilm This Is Måneskin.

All’album è seguita a partire dal novembre successivo una tournée europea che ha ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle tappe previste, portando il gruppo ad aggiungere nuove date nel periodo estivo.

Nel gennaio 2019 viene pubblicato il terzo estratto dall’album, Fear for Nobody, seguito da L’altra dimensione, che diventa la loro quarta top ten nella Top Singoli della FIMI.

In seguito continuano la tournée europea che si conclude nel settembre seguente. Due giorni dopo viene pubblicato il video di Le parole lontane, ultimo estratto dall’album, che si posiziona subito nelle tendenze di YouTube Italia. Sarà la stessa band ad identificare il brano come uno dei più vicini al loro progetto e a cui sono maggiormente legati.

Nell’ottobre successivo, ritroviamo i Maneskin ospiti a X Factor Italia, dove annunciano il loro trasferimento a Londra e un’ulteriore data speciale al The O2.