La notizia che i fan di Zoey 101, l’indimenticabile serie Nickelodeon, stavano aspettando è finalmente arrivata! Jamie Lynn Spears, la sorella di Britney, ha confermato la tanto attesa reunion del cast di Zoey 101! OMG!

Via social, Jamie lynn Spears ha condiviso il primo teaser di questa reunion, che include un sacco di ospiti davvero super speciali!

Ecco cosa sappiamo della reunion di Zoey 101!

Il prossimo 25 ottobre Jamie Lynn pubblicherà il video ufficiale di Follow me. Stiamo parlando, nel caso in cui non ve la ricordaste, della sigla originale della trasmissione. Jamie Lynn interpreterà il pezzo in una nuova versione e nella clip che la accompagnerà sarà incluso un cast di tutto rispetto!

A partecipare alla reunion saranno infatti Sean Flynn (Chase Matthews), Erin Sanders (Quinn Pensky), Matthew Underwood (Logan Reese) e Chris Massey (Michael Barret). Nel post Jamie ha taggato anche Chantel Jeffried, che però non faceva parte dello show originale.

Assente giustificato è Paul Butcher, che nella serie interpretava il fratellino di Zoey, Dustin. Paul è infatti impegnato in questi giorni e non ha potuto partecipare alla reunion di Zoey 101.

Per compensare gli assenti, in ogni caso, Jamie Lynn Spears ha deciso di assoldare un nutrito gruppo di celebri tiktoker!

Cosa c’entrano i tiktoker nella reunion di Zoey 101?

Sono in molti, anche sotto al nostro post Instagram, ad essersi chiesti che cosa c’entrassero le guest star Dixie d’Amelio, Sofia Reyes, Loren Grey, Noah Beck o ancora Jojo Siwa in questa reunion. La risposta è ovvia: c’era bisogno di attirare un po’ di pubblico giovane e social-addicted a questa reunion. I tiktoker statunitensi sono in questo periodo storico, ovviamente, il miglior traino possibile.

Qui sotto potete recuperare il trailer della reunion di Zoey 101!