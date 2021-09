Maneskin: un gruppo sudcoreano canta una cover di Zitti e Buoni

Se la musica made in Corea è riuscita a conquistare tutto il mondo arrivando fino a noi, anche i Maneskin picchiano duro con la loro Zitti e Buoni. Dopo aver trionfato a Sanremo e all’Eurovision, infatti, la band romana ha ricevuto le congratulazioni di Miley Cyrus, hanno realizzato una collaborazione con Iggy Pop e hanno infranto ogni record possibile immaginabile.

Come se non bastasse, il loro pezzo sanremese e vincitore di ESC ha conquistato anche un gruppo tutto al femminile sudcoreano e non è poco perché ciò dimostra che la loro inarrestabile notorietà non ha più alcuna barriera linguistica.

La band in questione ha il nome di Rolling Quartz, un gruppo rock sudcoreano gestito dalla Rolling Star Entertainment. I membri del gruppo attuali sono Areum, Iree, Yeongeun, Jayoung, and Hyunjung e hanno debuttato lo scorso dicembre con un brano intolato Blaze. Le cinque ragazze hanno un canale Youtube in cui pubblicano delle bellissime cover di altri artisti (come i BTS!) e questa volta hanno deciso di cimentarsi proprio con Zitti e Buoni.

Nei commenti sotto il video le Rolling hanno specificato di essere rimaste colpite da un dettaglio in particolare che riguarda i Manekin. Si tratta della frase pronunciata da Damiano dopo la vittoria ad ESC, ovvero “Rock will never die”(il rock non morirà mai), cosa che non possono che condividere pienamente.

Jayoung, poi, che è la leader del gruppo ha precisato che il suo italiano non è ovviamente perfetto. In ogni caso, il risultato rimane apprezzabilissimo e non può che destare una certa curiosità, tanto che il video sta facendo il giro del web. E voi che ne pensate di questa cover di Zitti e Buoni dei Maneskin?