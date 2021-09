Amici 21 inizia il 18 settembre: adesso è ufficiale

Adesso è ufficiale, la nuova edizione di Amici ha avrà inizio sabato 18 settembre con la formazione della nuova classe. La notizia è arrivata poche ore fa attraverso i canali social del talent show, con la conferma che è questa la data della prima puntata del pomeridiano.

Maria De Filippi avrebbe proposto d’inaugurare la nuova edizione di Amici facendo un omaggio a Michele Merlo. La prima puntata, dunque, dovrebbe essere dedicata in parte al compianto artista e si dovrebbe aprire proprio con un tributo dedicato a Mike. Ci saranno, probabilmente, anche video e foto delle sue esibizioni nel talent oltre che alla consueta formazione della nuova classe. L’indiscrezione è arrivata via Instagram da parte di Amedeo Venza, influencer ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, durante il mese di agosto.

A oggi restano poche, pochissime le informazioni ufficiali sul cast di questa edizione. Anzi, di certezza assoluta c’è ne praticamente solo una: la conferma di Lorella Cuccarini tra i professori, anche se questa volta occuperà la cattedra della categoria canto e non quella di ballo. Queste le sue dichiarazioni sulla sua partecipazione ad Amici 21:

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album , 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”.