Ed Sheeran : Shivers è il nuovo singolo estratto dal disco = (Equals)

Ed Sheeran ha annunciato l’uscita di Shivers come nuovo singolo estratto dal suo prossimo album = (Equals). Il brano verrà rilasciato il prossimo 10 settembre e con questo post, corredato da un frammento audio, il cantautore ha introdotto su Instagram la sua nuova canzone:

“Ho scritto questo brano appena concluso il tour di Divide in una fattoria in affitto nel Suffolk , dove avevamo allestito uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. La canzone è stata scritta in 3 giorni, il che è molto diverso da come faccio di solito, ma ho sentito che era troppo speciale per sbagliare. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non avrei visto un mondo in cui esistesse Bad Habits se non fosse uscita in estate. “Shivers” era decisamente più autunnale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)



= è il nuovo disco di Ed Sheeran

Equals è il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici e si preannuncia essere il lavoro più completo di Ed. È un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ÷ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore.

Dal punto di vista musicale = racchiude tutto il suo mondo. Dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest’estate, Bad Habits. La copertina dell’album è un vivido insieme di farfalle che simboleggiano una ‘nuova vita’, filo conduttore dell’album, dipinte su un disegno astratto eseguito dal cantautore.

Equals di Ed Sheeran – Tracklist: