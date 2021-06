Maneskin e Miley Cyrus: collaborazione in arrivo?(Video)

Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile collaborazione tra i Maneskin e Miley Cyrus. Se in un primo momento, però, si trattava soltanto di un dettaglio piuttosto insignificante a suggerirlo, la possibilità si fa ora più concreta.

Tutto è iniziato quanto l’ex stellina Disney ha iniziato a seguire la band su Instagram. Fin qui nulla di strano: la loro Zitti e Buoni ha fatto il giro del mondo dopo la strepitosa vittoria all’Eurovision.

In men che non si dica, però, il semplice follow di Miley ha innescato la fantasia dei fan dei Maneskin, accesa ulteriormente dal loro ultimo aggiornamento sui social.

Il gruppo ha infatti condiviso via Instagram Stories una cover di Midnight Sky, singolo pubblicato l’estate scorsa dalla cantante statunitense. La risposta di Miley Cyrus non si è fatta attendere. L’artista ha commentato dimostrando di aver apprezzato: “My best friends Maneskin”.

Måneskin - Midnight Sky (Miley Cyrus Cover)

Watch this video on YouTube

Il successo di Zitti e Buoni

Al di là se ci sarà una collaborazione o meno, il successo della band romana sembra, intanto, davvero inarrestabile!

Con il loro brano vincitore di Sanremo ed Eurovision 2021, i Maneskin stanno infrangendo ogni record possibile e immaginabile. Il primo riguarda quello su Spotify. Il pezzo è diventata la canzone italiana con più stream di sempre in un giorno, con 4 milioni di ascolti in 24 ore.

Un traguardo notevole, anche perché per la prima volta in assoluto un brano italiano è entrato nella top 10 Globale di Spotify al nono posto.

Zitti e buoni sta andando splendidamente anche nel Regno Unito, dove si è posizionata alla posizione n°17 della UK Weekly Single Chart. Per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano è entrato nella Top 20 britannica.