UEFA EURO 2020: Martin Garrix e Bono protagonisti della cerimonia di apertura

Domani, venerdì 11 giugno, Martin Garrix, Bono e The Edge sulle note di “WE ARE THE PEOPLE”, saranno i protagonisti della cerimonia di apertura di UEFA EURO 2020 allo Stadio Olimpico di Roma, con una performance virtuale che grazie alla tecnologia d’avanguardia amplificherà l’emozione di tutti i fan in trepidante attesa per il fischio di inizio di UEFA EURO 2020.

“WE ARE THE PEOPLE” , inno ufficiale di UEFA EURO 2020 disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, è una miscela perfetta delle sonorità distintive di tutti e tre gli artisti coinvolti: Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra.

È un brano che chiunque può cantare indipendentemente dalla propria provenienza, ma è soprattutto un inno per l’Europa, su cui la competizione calcistica focalizzerà l’attenzione di tutto il mondo. La canzone intende trasmettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie affinché qualsiasi squadra possa trionfare. Oltre ovviamente a omunicare un messaggio di coesione che ben si adatta a quello di UEFA EURO 2020: l’unità.

Ecco il video ufficiale di We are the people, colonna sonora di Uefa Euro 2020

Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People [UEFA EURO 2020 Song] (Official Video)

La collaborazione su “We Are The People” tra gli 2, Bono & The Edge, e uno dei più grandi DJ/produttori al mondo, Martin Garrix, prenderà vita grazie a una performance virtuale. Nel corso della performance i tre artisti, immersi in una riproduzione 3D dello Stadio Olimpico di Roma, si esibiranno sulle note di “We are the people”. L’occasione è spettacolare! Stiamo parlando della cerimonia di apertura della competizione, poco prima del fischio d’inizio della prima partita del torneo tra Italia e Turchia.

Alla luce della ridotta presenza del pubblico all’interno degli 11 stadi delle città che ospiteranno il torneo la UEFA ha lavorato con gli artisti ad un’esperienza che potesse essere il più inclusiva e coinvolgente per tutti. Ovviamente, tutto è legato alle rigide regole anti Covid ancora in atto.

L’esibizione è stata registrata in modernissimi studi di motion control a Londra e all’Olimpico di Roma, per ricreare l’ambiente dello stadio in 3D.