Winnie the Pooh e L’Avventura Reale: l’orsetto omaggia la Regina Elisabetta nel nuovo corto

In occasione del 95° compleanno di Sua Maestà la Regina Elisabetta, Winnie the Pooh è protagonista di un dolcissimo corto dal titolo Winnie the Pooh e L’Avventura Reale. Qui l’orsetto, che a sua volta sta per compiere 95 anni, omaggia la Regina con un dono molto speciale…

Il corto dura 45 secondi e Disney l’ha realizzato riprendendo lo stile delle illustrazioni originali di Milne, l’ideatore di Winnie the Pooh.

Guarda il cortometraggio

Winnie the Pooh e “L’Avventura Reale”

Kim Raymond, illustratore di Winnie the Pooh, ha detto:

“È sempre un onore disegnare Winnie the Pooh e, ancora di più, quando si trova in compagnia di Sua Maestà la Regina. Ho disegnato Winnie the Pooh per oltre 30 anni e continuo a essere ispirato dalle opere classiche di E.H. Shepard. Disney ha voluto creare una storia commovente adatta all’orso più amato del mondo che, per oltre 95 anni, ha toccato il cuore di milioni di persone. Spero sinceramente che i fan si divertano a guardare Winnie the Pooh e l’Avventura Reale tanto quanto io mi sono divertito a crearla.”

Il legame tra Pooh e la Regina

Winnie the Pooh non è per niente estraneo a Sua Maestà la Regina. Si crede infatti che la giovane Principessa Elisabetta fosse una fan dei classici racconti di A.A. Milne e che le venne regalato un set di porcellana di Christopher Robin, con immagini dipinte di Pooh e i suoi Amici.

Il libro di A. A. Milne, Teddy Bear and the Other Songs from When We Were Very Young, del 1926, venne inoltre dedicato alla Principessa Elisabetta per la sua nascita. Più recentemente, nel 2016, per celebrare il 90° anniversario di Winnie the Pooh e della Regina, uscì Winnie the Pooh and the Royal Birthday, dove Pooh e la Regina si incontrano finalmente per la prima volta.