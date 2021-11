I Maneskin sono tra i candidati agli American Music Awards

I Maneskin hanno ottenuto la loro prima nomination agli American Music Awards. La band è candidata nella categoria Favorite trending song, quella di più recente creazione, con la cover di Beggin dei Four Seasons.

Il pezzo, nella Billboard Hot 100, in effetti si sta posizionando meglio dell’originale. In quest’occasione, competeranno con Olivia Rodrigo e la sua Drivers License, Megan Thee Stallion con la sua Baby, i BTS e Justin Bieber.

Questa straordinaria notizia arriva dopo la recente partecipazione del gruppo al Tonight Show di Jimmy Fallon dove hanno annunciato che avrebbero aperto il concerto dei Rolling Stones e dopo l’annuncio di due live negli Stati Uniti.

Domenica 21 novembre si alzerà, dunque, il sipario sulla quarantanovesima edizione degli American Music Awards. Questi ultimi, per chi non li conoscesse, fanno parte di una sorta di triade nell’importanza dei premi che si assegnano negli USA, assieme ai Billboard Music Awards e ai Grammy Awards da cui derivano.

La votazione è stata già aperta, con il limite di una preferenza al giorno, e si può esprimere il proprio parere sull’account TikTok degli AMAs oppure sul sito della Billboard a questo link.

I Maneskin, la rivelazione rock italiana che sta facendo impazzire il mondo, si esibiranno prossimamente e per la prima volta anche su un altro prestigioso palco, quello degli EMA.

La band, che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo Mammamia, ha 3 nomination per Best Rock, Best Group e Best Italian Act. L’evento andrà in onda a livello mondiale domenica 14 novembre su MTV e MTV music.