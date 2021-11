Adele rivela la tracklist di 30, il suo nuovo album

Adele ha svelato la tracklist delle canzoni che compongono 30, il suo nuovo progetto discografico che verrà rilasciato venerdì 19 novembre. Si tratta di 12 tracce più 3 bonus track presenti nell’edizione speciale del disco, disponibile nei negozi Target.

Easy On Me è il pezzo che ha segnato il ritorno sulle scene dell’artista britannica – uno dei più attesi degli ultimi anni – e ha anticipato l’uscita del nuovo disco di inediti.

Il relativo video, che ha visto la direzione di Xavier Dolan già regista di Hello, ha rivelato il filo conduttore del nuovo album con il precedente. Nella clip, infatti, si vede Adele lasciare vecchia casa di Hello diretta verso un nuovo capitolo della sua vita che si traduce in nuova era musicale.

La tracklist dell’album 30 di Adele

1. Strangers by nature

2. Easy on me

3. My little love

4. Cry your heart out

5. Oh my god

6. Can I get it

7. I drink wine

8. All night parking (with Erroll Garner)

9. Woman like me

10. Hold on

11. To be loved

12. Love is a game

13. Wild wild west (bonus track)

14. Can’t be together (bonus track)

15. Easy on me (con Chris Stapleton, bonus track)

Adele tornerà presto ad esibirsi live. Il suo prossimo concerto verrà realizzato ad Hyde Park a Londra, l’1 e il 2 luglio 2022. Parlando di 30, l’artista ha confessato che rappresenta il culmine di un grande cambiamento interiore: