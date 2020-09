L’attesa è (quasi) finita! A due anni e mezzo di distanza dal fortunatissimo Il ballo della vita, i Maneskin sono pronti finalmente a tornare! La band di Damiano David ha appena annunciato via social l’arrivo di un tanto atteso come back discografico che non vediamo l’ora di ascoltare!

Ecco l’annuncio del nuovo singolo dei Maneskin

La notizia, in effetti, era nell’aria già da tempo. Da ormai diverse settimane, il gruppo romano ex partecipante ad X Factor ci aveva lasciato intendere che ci fosse qualcosa in pentola. Sono stati innumerevoli, infatti, gli scatti teaser che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno pubblicato nei giorni scorsi.

Damiano, per l’occasione, si è persino tagliato la sua lunga chioma. Un messaggio inequivocabile, un nuovo inizio, una nuova era discografica.





Qui sotto trovate il primo video teaser del nuovo singolo dei Maneskin.

Sembra davvero passata un’eternità dall’ultima volta che il gruppo ci aveva dato notizie di sé. Prima dello scoppio della pandemia, i Maneskin avevano annunciato un misterioso trasferimento a Londra, a tempo indeterminato. Nella capitale inglese la band è rimasta per diversi mesi, a questo punto ci immaginiamo per lavorare al nuovo disco.

Il primo estratto di questa loro nuova era discografica, almeno per il momento, non ha un titolo ufficiale. Lo stesso discorso vale per il successore di Il ballo della vita, che d’altra parte nemmeno è stato annunciato.

Viene da pensare, a questo punto, che i ragazzi potrebbero presentare il singolo il 29 ottobre, in occasione della puntata di X Factor subito precedente al lancio del pezzo sulle piattaforme online. Staremo a vedere cosa hanno in serbo per noi, noi per il momento siamo davvero super curiosi ed impazienti!