The Boyz: video ufficiale, testo e traduzione di The Stealer

La band sudkoreana dei The Boyz torna quest’oggi con un nuovo progetto discografico! Il loro quinto EP Chase, pubblicato il 21 settembre, è accompagnato da un primo trascinante estratto intitolato The Stealer!

Clicca qui per comprare Chase!





A ricordarci come sempre dell’uscita del singolo sono le sempre aggiornatissime k-pop stans. Su Twitter, in mattinata, centinaia di fan hanno commentato l’uscita del video ufficiale (come al solito condito da straordinarie coreografie!) con hashtag #THEBOYZ_THESTEALER!

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di The Stealer dei The Boyz!

[MV] THE BOYZ(더보이즈) _ The Stealer

I’m the Stealer Yah

Go to the deepest part of my heart That’s right

The moment you grabbed

Pull the trigger (Yah)

Brutally beat me down

You disappear again

Blue dawn dark crevice

It seeps into you like a crime

Trying to steal something precious

Got me feeling so right (X3)

ginger

Silhouette of dark alley

I’m chasing you

You can’t seem to see

In the blink of an eye, you are behind me

In a sharp roar

You disappeared like smoke

(Oh) My heart is getting impatient

(Yeah) I don’t want to miss you

As if you know this heart, as if you don’t know

Oh, I’m on a fire, fire

I’m the Stealer (Yah)

Go to the deepest part of my heart (That’s right)

The moment you grabbed

Pull the trigger (Yah)

Brutally beat me down

You disappear again

ginger

When two eyes collide

Spark fills the road

They paint a light in this city

Turn it up tonight

I want to run more

Is it an addiction?

You are not an easy mission

Losin’ my mind

Set fire

I try to catch you in this case

ginger

(Oh) Let’s go higher baby

(Yeah) I wish we were the only two

As a signal only to you

So close

I’m the Stealer (Yah)

Go to the deepest part of my heart (That’s right)

The moment you grabbed

Pull the trigger (Yah)

Brutally beat me down

You disappear again

The moment I felt like I was caught

Disappearing from the tip of my hand

Looking at me and smiling, with that innocent face

The place I pointed to is my heart

Only my empty heart

Is it an addiction?

You are not an easy mission

Losin’ my mind

Set fire

I try to catch you in this case, I run away as if my breath will stop

I completely fooled you and neatly double check

When I shine my hand in the moonlight that lit me

My broken heart and lost sensations

I’m the Stealer (Yah)

Go to the deepest part of my heart (That’s right)

The moment we met

Pull the trigger (Yah)

Brutally beat me down

You disappear again

Traduzione The Stealer – The Boyz

Sono il ladro yah

arriva alla parte più profonda del mio cuore, ecco

il momento che hai afferrato

premi il grilletto (yah)

buttami a terra brutalmente

tu sparisci di nuovo

una crepa di colore blu scuro

si infila dentro di te come un crimine

cercando di rubare qualcosa di prezioso

mi fai sentire così bene (X3)

una silohuette in un vicolo buio

ti sto inseguendo

a quanto pare non mi vedi

in un battito di ciglia, tu sei dietro di me

in un ruggito deciso

sei sparito come fumo

oh il mio cuore sta diventando impaziente

yeah io non voglio sentire la tua mancanza

come se tu sapessi che questo cuore, come se non sapessi

oh, sono un fuoco, fuoco

sono un ladro, yah

vado nella parte più profonda del mio cuore (ecco)

il momento che hai colto

premi il grilletto (yah)

buttami giù in modo violento

tu scompari di nuovo

ginger

quando due occhi si incrociano

le scintille riempiono la strada

dipingo una luce in questa città

accendila stanotte

io voglio correre ancora

è dipendenza?

tu non sei una missione facile

sto perdendo la testa

prendo fuoco

io provo a prenderti in questa valigia

ginger

oh andiamo più in alto babt

yeah vorrei che fossimo gli ultimi due

come un segnale solo per te

così vicino

sono un ladro, yah

vado nella parte più profonda del mio cuore (ecco)

il momento che hai colto

premi il grilletto (yah)

buttami giù in modo violento

tu scompari di nuovo

il momento in cui ho pensato di essere stato catturato

scomparendo dalla punta della mia mano

guardandomi e sorridendo, con un viso innocente

il luogo dove sto puntando il dito è il mio cuore

solo nel mio cuore vuoto

ginger

è una dipendenza?

tu non sei una missione facile

sto perdendo la testa

prendo fuoco

io provo a prenderti in questa valigia, io corro via come se il mio respiro si fermasse

io ti ho fregato e ho fatto un doppio controllo preciso

quando io faccio brillare la mia mano nella luce della luna che mi illumina

il mio cuore spezzato e le sensazioni perse

sono il ladro (yah)

vado nella parte più profonda del mio cuore (va bene)

il momento in cui ci siamo incontrati

premo il grilletto (yah)

mi butta giù brutalmente

tu scompari ancora