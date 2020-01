Mahmood – Rapide: è online il video del nuovo singolo

E’ da poco disponibile sul canale ufficiale Youtube il video di Rapide, il nuovo singolo di Mahmood che ha segnato il suo ritorno dopo il grande successo estivo di Calipso e quello autunnale di Barrio.

Il video musicale, che trovate qui sotto, è prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production. Qui, invece, trovate audio e testo di questa canzone, un brano intenso e diverso da quelli che gli hanno permesso di raggiungere la notorietà.

Mahmood - Rapide

A inizio mese, Mahmood ci aveva anticipato delle nuove grandi novità in arrivo. A breve, infatti, l’artista farà seguire all’uscita del singolo Rapide anche un nuovo album. Non ci è dato sapere, almeno per il momento, come si chiamerà e quando uscirà questo suo nuovo progetto discografico. Si tratterà, quello in arrivo, del secondo album della carriera del cantante, dopo il fortunato Gioventù Bruciata. A inizio gennaio, fra l’altro, l’interprete e cantautore italo egiziano si è recato a Madrid per registrare alcuni pezzi.

A breve, Mahmood tornerà ad esibirsi dal vivo. L’interprete di Gioventù Bruciata e vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha annunciato un tour che toccherà i principali club italiani e stranieri.

Oltre a Rapide e al nuovo album, a breve potremo ascoltare anche un altro pezzo scritto da Mahmood. Non stiamo però parlando di un brano interpretato da lui. L’artista ha infatti prestato (nuovamente) la sua penna alla cantante romana Elodie. L’artista interpreterà, infatti, al prossimo Festival di Sanremo un pezzo da lui scritto che è intitolato Andromeda.