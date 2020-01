Come vi avevamo anticipato qui, il 16 gennaio Mahmood è tornato con un nuovo singolo! Il brano in questione, presentato da un paio di teaser social, si intitola Rapide ed è disponibile su Spotify e su tutte le altre piattaforme online.

Ecco la copertina di Rapide di Mahmood!

Qui sotto trovate l’anteprima audio e testo di Rapide di Mahmood condivisa sui social poche ore fa. Tornate su questi lidi a mezzanotte per il testo completo ed aggiornato!

Testo

Puoi stare ore a chiedermi

di non andare fuori dal Love

o forse era un altro locale

sono un po’ strano

ti amo solo quando veniamo

forse non ci sarò

il venerdì a Loreto se chiami non risponderò

mi ami dimmi di no

tra dire e fare ti prego non dire no

ora che non ho niente mi difenderò

dalla fiducia che non avevo e non ho

Il brano in questione, vi ricordiamo, sarà uno degli estratti dal nuovo disco di Mahmood, il secondo dopo lo straordinario successo di Gioventù Bruciata. Proprio di recente, infatti, Mahmood ha annunciato che Rapide sarà uno degli estratti del nuovo disco, in arrivo a breve. Almeno per il momento non ci è dato sapere il titolo del progetto né la sua data di pubblicazione ufficiali.

Ma le belle sorprese non sono finite ovviamente qui.

A breve, Mahmood tornerà ad esibirsi dal vivo. L’interprete di Gioventù Bruciata e vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha annunciato un tour che toccherà i principali club italiani e stranieri. Qui sotto trovate il dettaglio delle date.

14 aprile Milano Alcatraz

15 aprile Anversa De Roma

19 aprile Parigi Bataclan

20 aprile Amsterdam Melweg

21 aprile Londra 02 Sheperd’s Bush

25 aprile Murcia Sala Rem

27 aprile Madrid Sala But

3 maggio Monaco Technikum

4 maggio Stoccarda Wizemann

7 maggio Colonia Gloria

10 maggio Amburgo Mojo

15 maggio Losanna Les docks

Se siete interessati ad ascoltare Rapide di Mahmood dal vivo vi ricordiamo che ci sono ancora molti biglietti disponibili. Cliccando qui potete accedere alla prevendita online dei biglietti per i prossimi concerti di Mahmood.

Un’ultima curiosità. A breve potremo ascoltare anche un altro pezzo scritto da Mahmood. Non stiamo però parlando di un brano interpretato da lui. L’artista ha infatti prestato (nuovamente) la sua penna ad Elodie. La cantante interpreterà infatti a Sanremo il suo pezzo Andromeda.