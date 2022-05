Eurovision 2022: Mahmood e Blanco si esibiscono durante la prima semifinale

Mahmood e Blanco hanno fatto il loro debutto sul palco di Eurovision 2022. I due cantanti che rappresentano l’Italia alla contest europeo sono già qualificati alla Finale di sabato 14 Maggio, ma hanno avuto la possibilità di iniziare a farsi conoscere dal pubblico europeo già dalla prima semifinale.

Guarda il video della performance di Brividi di Eurovision 2022:

A duo who will knock you out! 🇮🇹 You’ll get chills from Mahmood & Blanco’s performance on Saturday! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/oP8TrRr4By — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

La prima semifinale di Eurovision 2022:

Si è aperto oggi con la prima semifinale l’Eurovision Song Contest 2022 che andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Durante la prima serata, presentata da Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, si sono sfidati i cantanti di 17 nazionalità, ma solo 10 hanno strappato il biglietto per la Finale di sabato.

Il regolamento di Eurovision 2022 prevede che tutte i Paesi si sfidino una prima fase preliminare, tranne le Big 5, ovvero Italia, Spagna, Regno Unito, Germania e Francia, che passano di diritto alla finalissima.

Gli ospiti della prima semifinale sono stati Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants e Diodato, che per la prima volta canterà ad Eurovision Fai Rumore davanti ad un pubblico; il cantante avrebbe dovuto partecipare all’edizione del 2020, la cui gara è stata cancellata a causa del Covid, quindi aveva intonato il brano in una suggestiva Arena di Verona vuota.